Der Nikkei 225 starte fest in die Woche: 23.266 Punkte (+1,67%).



Der Computer-Konzern Dell habe in Q2 bei einem leichten Umsatzrückgang auf 22,733 (23,370) Mrd. USD einen Nettogewinn von 1,099 (4,232) Mrd. USD erzielt und damit die Erwartungen übertroffen.



Die US-Modekette Gap habe in Q2 den Umsatz auf vergleichbarer Fläche um 13% gegenüber dem Vorjahreswert steigern können. Netto seien die Umsätze dagegen auf 3,28 (4,005) Mrd. USD zurückgegangen. Das Unternehmen habe vor allem vom Online-Geschäft profitiert, das sich fast verdoppelt habe (+95%), während die Erlöse in den Geschäften wegen der Corona-Beschränkungen um 48% zurückgegangen seien. Das op. Ergebnis habe bei 73 (282) Mio. USD gelegen, unter dem Strich habe ein Verlust von 62 (+168) Mio. USD gestanden.



Der US-Computerhersteller HP habe in Q3 weniger Umsatz gemacht und auch weniger verdient als vor einem Jahr. Wie das Unternehmen bekannt gegeben habe, hätten die Erlöse bei 14,29 Mrd. USD gelegen, ein Minus von 2,1% zum vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres. Der Überschuss sei um 37,7% auf 734 Mio. USD gesunken.



Die besser als erwartet ausgefallene Konjunkturstimmung im Euro-Raum habe die europäische Gemeinschaftswährung unterstützt. Zudem sei der USD nach dem Wechsel in der geldpolitischen Strategie der Notenbank unter Druck gewesen.



Die Ölpreise hätten sich in einer engen Handelsspanne bewegt und nur wenig verändert geschlossen. U.a. ein schwacher USD habe den Goldpreis unterstützt. (31.08.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,48%, MDAX -0,53%, TecDAX -0,63%) haben am Freitag nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Marktteilnehmer hätten als Belastungsfaktor vor allem den starken Euro genannt, der die Exportwirtschaft belasten könnte. Ein eventueller neuer Ärger im Glyphosat-Streit habe den Kurs der Bayer-Aktie belastet, die 2,67% nachgegeben habe.Am Tag nach dem Wechsel der Inflationspolitik durch die FED hätten die US-Börsen ( Dow Jones -0,57%, S&P-500 +0,67%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,60%) weiter zugelegt. Geholfen hätten hierbei auch gute Konjunkturdaten. Coca-Cola hätten nach der Bekanntgabe einer Neuorganisation und der Streichung von mehreren tausend Stellen 3,32% zugelegt. Die Zahlen von HP (+6,15%) und Dell (+6,05%) hätten die Anleger positiv überrascht.