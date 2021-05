Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere deutlich fester bei 29.174 Punkten (+2,19%).



Bayer lasse nach dem Scheitern eines wichtigen Teils eines milliardenschweren Vergleichs im Streit um die Beilegung von Glyphosat-Klagen in den USA die Rückstellungen in Höhe von 2 Mrd. USD vorerst unverändert. Die langfristigen Haftungsrisiken dieses Rechtsstreits hätten von mehreren Faktoren abgehangen, unter anderem von einer Entscheidung des US Supreme Court, die Bayer Mitte 2022 für möglich halte, so der Konzern. Bayer wolle nun das Geschäft mit dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup mit US-Privatkunden auf den Prüfstand stellen.



Beim Immobilienunternehmen Aroundtown (ISIN LU1673108939/ WKN A2DW8Z) sei das operative Ergebnis (FFO I) in Q1 um rund ein Drittel auf 86,8 Mio. EUR zurückgegangen. Dennoch blicke das Unternehmen optimistisch auf das Gesamtjahr und erwarte weiterhin ein FFO I zwischen 340 und 370 (Vorjahr: 358) Mio. EUR.



Der Corona-bedingte Trend zum Heimwerkern habe HORNBACH (ISIN DE0006083405/ WKN 608340) im Geschäftsjahr 2020/21 (28.02.) einen Anstieg der Erlöse um 15,4% auf 5,456 Mrd. EUR beschert. Dabei habe das um nicht-operative Sondereffekte bereinigte EBIT um 43,8% auf 326,4 (227,0) Mio. EUR gesteigert werden können. Für das Gesamtjahr 2021/22 werde mit einem Konzernumsatz auf Vorjahresniveau gerechnet. Das um nicht-operative Ergebniseffekte bereinigte EBIT werde voraussichtlich unter dem Niveau des GJ 2020/21 (326,4 Mio. EUR) liegen, jedoch den Wert des Jahres 2019/20 in Höhe von 227,0 Mio. EUR erheblich übertreffen, habe es geheißen.



Die hohe Nachfrage nach Grafik- und KI-Chips habe bei NVIDIA (ISIN US67066G1040/ WKN 918422) in Q1 die Umsätze sprunghaft steigen lassen. Die Erlöse hätten sich um 84% auf 5,66 Mrd. USD verbessert, habe der Konzern mitgeteilt. Das Nettoergebnis habe 1,912 (0,917) Mrd. USD erreicht.



Bei ruhigem Handel habe der Euro um 1,22 USD gependelt.



Sich abzeichnende Fortschritte im Atomkonfliktmit dem Iran hätten die Ölpreise zunächst belastet. Dank Medienberichten über ein großzügiges US-Haushaltsbudget seien sie im späten Handel ins Plus gedreht. Gold kämpfe mit der Marke von 1.900 USD. (28.05.2021/ac/a/m)





