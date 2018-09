Die Umbaupläne von Evonik hin zu einem Spezialchemie-Unternehmen würden weiter voranschreiten. Auf einer Investorenveranstaltung habe der Konzern mitgeteilt, dass das Portfolio künftig nur noch 17 statt bisher 22 Geschäftsgebiete umfassen solle. Durch die Reduzierung der Komplexität verspreche sich Evonik u.a. auch eine Steigerung der Effizienz. Angesichts der starken op. Entwicklung in H1 und des guten Starts in H2 habe Evonik seinen Ausblick eines bereinigten EBITDA zwischen 2,6 und 2,65 Mrd. EUR für das Gesamtjahr bestätigt.



METRO (ISIN DE000BFB0019 / WKN BFB001) wolle sich in Zukunft vollständig auf den Großhandel konzentrieren. Vor diesem Hintergrund wolle der Handelsriese die Supermarkt-Tochter Real verkaufen. Ziel sei es, Real möglichst im Gesamtpaket zu verkaufen, sodass die Kette ihren begonnenen Weg in die Zukunft fortsetzen könne, habe CEO Koch gesagt.



Das Cloud-Geschäft habe beim US-Softwarekonzern Adobe im dritten Quartal für eine deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerung gesorgt. Die Erlöse hätten um 24% auf 2,29 Mrd. USD zugelegt, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Der Gewinn habe sich überproportional um 59% auf 666,3 Mio. USD erhöht.



Aussagen mehrerer US-Notenbanker, die auf eine weitere Straffung der Geldpolitik hingedeutet hätten, und gute US-Wirtschaftsdaten hätten für ein Wiedererstarken des US-Dollars gesorgt. Demzufolge sei es für den Euro auf 1,1628 US-Dollar nach unten gegangen.



Die Ölpreise hätten sich am Berichtstag in engen Grenzen uneinheitlich entwickelt und sich dabei kaum von politischen Einflüssen lenken lassen. Der Goldpreis sei wieder deutlich unter die 1.200 USD-Marke je Feinunze gefallen. Vermutlich habe der am Freitag wieder etwas stärker werdende USD belastet. (17.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wachsende Hoffnung auf eine Annäherung im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt hatte auch am Freitag Bestand, sodass die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,57%, MDAX +0,29%, TecDAX +1,20%) weiter zulegen konnten, so die Analysten der Nord LB. Bayer habe nach dem Kursverfall mit leichter Erholung notiert; plus 2,38% hätten den Spitzenplatz im DAX bedeutet. Eine Kurszielanhebung habe bei Wirecard zu einem Zugewinn von 4,54% geführt.Neuerliche Aussagen von Präsident Trump, die auf die Einführung weiterer Zölle auf chinesische Waren hindeuten würden, hätten die US-Börsen ( Dow Jones -0,13%, S&P-500 -0,10%, Nasdaq -0,05%) im späten Geschäft belastet. Zunächst hätten noch Pläne für neue Handelsgespräche für Auftrieb gesorgt. Es scheine, als sei sich die US-Administration wieder einmal nicht einig, setze Finanzminister Mnuchin doch eher auf Annäherung. Adobe Systems ( ISIN US00724F1012 WKN 871981 ) habe von überraschend guten Zahlen profitiert und 2,30% zugelegt. Im Dow sei United Technologies gefragt gewesen, die Aktie habe an der Spitze 1,68% gewonnen.