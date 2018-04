Volkswagen wolle den Konzern umbauen und gehe dabei offensichtlich auch von Veränderungen in der Führungsstruktur aus. "VW erwägt eine Weiterentwicklung der Führungsstruktur für den Konzern, die auch mit personellen Veränderungen im Vorstand und mit Änderungen bei den Ressortzuständigkeiten im Vorstand verbunden wäre", habe der Konzern mitgeteilt.



Insbesondere gute Geschäfte im Bereich Uhren und Schmuck, aber auch ansprechende Zahlen bei Mode hätten dem französischen Luxusgüterkonzern LVMH im ersten Quartal zu deutlich gestiegenen Erlösen verholfen. Der Umsatz habe auf vergleichbarer Basis um 13% auf 10,85 Mrd. EUR zugelegt, habe LVMH mitgeteilt.



Givaudan habe im ersten Quartal den Umsatz um 5,4% auf 1,308 Mrd. CHF gesteigert. Zum Wachstum des Schweizer Duft- und Aromenherstellers hätten alle Produktsegmente und Regionen sowie Zukäufe beigetragen, habe der Konzern mitgeteilt. Mittelfristig erwarte Givaudan weiterhin ein über dem Marktwachstum liegendes Umsatzplus von jährlich 4 bis 5%



Auch der Euro habe von den Aussagen des EZB-Mitglieds Nowotny zu Zinserhöhungen in der Euro-Zone profitiert und auf 1,2354 US-Dollar zugelegt. Die EZB habe den Referenzkurs mit 1,2361 (Montag: 1,2304) US-Dollar genannt.



Die Ölpreisnotierungen hätten u.a. von den Aussagen des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping profitiert, der eine weitere Öffnung seines Landes angekündigt habe. Dazu hätten u.a. ein verbesserter Marktzugang und eine Lockerung bei der Beschränkung für Beteiligungen ausländischer Firmen gezählt. Der Goldpreis habe erneut leicht zulegen können, verharre dabei aber weiterhin in seiner seit Januar gültigen Handelsspanne zwischen 1.310 und 1.360 US-Dollar. (11.04.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht auf Erleichterungen für ausländische Firmen in China und die immer wahrscheinlicher werdende Übernahme von Monsanto durch Bayer haben dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,11%, MDAX +0,46%, TecDAX +1,56%) am Dienstag Auftrieb gegeben, so die Analysten der Nord LB.Bayer habe an der DAX-Spitze um 4,73% zugelegt. Einem Medienbericht zufolge würden die US-Behörden der Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto unter Auflagen zustimmen wollen. Knapp dahinter habe VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) 4,46% gewonnen. Der Autokonzern habe den Umbau der Führungsstruktur angekündigt.Die Pläne zur Öffnung der chinesischen Wirtschaft hätten die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +1,79%, S&P-500 +1,67%, Nasdaq +2,07%) beflügelt. Boeing habe nach guten Auslieferungszahlen im ersten Quartal an der Dow-Spitze 3,83% gewonnen. Einem Magazinbericht zufolge sollten T-Mobile US und Sprint ihre Fusionsgespräche wieder aufgenommen haben, was zu deutlichen Aufschlägen geführt habe (+5,69% bzw. +17,12%). Chevron (+2,47%) und Exxon (+2,94%) hätten vom deutlich anziehenden Ölpreis profitiert. Nikkei 225 notiere aktuell bei 21.714,81 Punkten leicht nachgebend.