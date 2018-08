Der Nikkei 225 notiere aktuell trotz starkem Yen freundlicher mit 22.249,16 Punkten.



PepsiCo wolle den israelischen Wassersprudler Sodastream übernehmen. Der US-Getränke- und Lebensmittelkonzern biete 144 USD je Aktie, was einem 32-prozentigen Aufschlag auf den Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage entspreche. Die Übernahme hätte einen Gesamtwert von 3,2 Mrd. USD, habe PepsiCo mitgeteilt. Die Führungsspitzen beider Konzern hätten der Übernahme bereits zugestimmt, habe es weiter geheißen.



Der US-Kosmetikkonzern Estee Lauder erhalte mit seinen Marken Estee Lauder, Clinique and La Mer von Kunden einen großen Zuspruch. "Wir haben im Geschäftsjahr 2018 einen Rekordumsatz erzielt und eine der besten Leistungen in den letzten 10 Jahren," habe Konzernchef Freda gesagt. So sei der Erlös per Ende Juni um 16% auf 13,7 Mrd. USD gestiegen. Das operative Ergebnis habe 2,05 Mrd. USD nach 1,67 Mrd. im Jahr zuvor erreicht. Netto sei das Ergebnis indes um 11% auf 1,11 Mrd. USD gesunken.



Der Euro sei gestern nur kurzfristig unter 1,14 USD geraten. Im späteren Handel habe er auf 1,1479 USD zugelegt. Hauptthema sei nach wie vor die Schwäche der Türkischen Lira gewesen, die erneut unter Druck geraten sei.



Die am Öl-Markt bekannten Fakten - Entspannung im Handelsstreit zwischen China und den USA, Sorgen vor einem Übergreifen der Türkei-Krise auf andere Schwellenländer - hätten die Ölpreise zum Wochenstart etwas steigen lassen. Der seit Anfang 2017 niedrigste Goldpreis habe auch gestern Käufer angelockt. Die Notierung habe rund 6 USD zugelegt. (21.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,99%, MDAX +0,47%, TecDAX +1,25%) gelang ein freundlicher Start in die neue Handelswoche, so die Analysten der Nord LB.Nach den drei vergangenen schwächeren Wochen hätten sich Investoren zurück auf das Parkett getraut. Laut Marktbeobachtern überwiege derzeit der Optimismus, dass in dieser Woche der eskalierte Handelskonflikt zwischen den USA und China etwas entschärft werden könnte. An der DAX-Spitze habe Bayer mit +3% gestanden, nachdem der Wert in der Vorwoche noch ein dickes Minus von rund 16% eingefahren habe. Ein positiver Analystenkommentar habe für ein Umdenken bei den Anlegern gesorgt.Auch an den US-Börsen ( Dow Jones +0,4%, S&P-500 +0,2%, Nasdaq +0,1%) habe die Hoffnung auf eine Annäherung im Handelsstreit für Entspannung unter den Anlegern gesorgt. Bei den Einzeltiteln habe Pepsi ISIN US7134481081 WKN 851995 ) mit leichtem Minus im Fokus gestanden. Nike sei dank positiver Analystenkommentare um 3% gestiegen.