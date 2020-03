Der Chemikalienhändler Brenntag habe im Geschäftsjahr 2019 bei gleichbleibenden Umsätzen den Nettogewinn leicht gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern belaufe sich auf 469,2 Mio. EUR, ein Plus von 1,5%. Die Erlöse hätten mit 12,8 Mrd. EUR Euro wechselkursbereinigt auf dem Niveau von 2018 gelegen.



Der Immobilienfinanzierer Deutsche Pfandbriefbank habe 2019 seine im Herbst angehobenen Gewinnerwartungen mit einem Ergebnis vor Steuern von 216 (2018: 215) Millionen Euro übertroffen. Für das neue Jahr werde ein Gewinn vor Steuern von 180 bis 200 Mio. EUR angestrebt. Das Neugeschäft solle nur noch bei 8 bis 9 Mrd. EUR liegen. 2019 sei es auf 9,0 Mrd. EUR zurückgegangen.



Der Spezialchemiekonzern Evonik rechne 2020 mit Belastungen durch die schwächelnde Weltwirtschaft. Den operativen Gewinn erwarte Konzernchef Kullmann deshalb bei einem stabilen Umsatz in einer Spanne zwischen 2 und 2,3 Mrd. EUR. 2019 habe Evonik einen operativen Ertrag von 2,153 (Vorjahr: 2,150) Mrd. EUR eingefahren. Den Konzerngewinn habe die Firma auch durch Verkäufe von Geschäften mit 2,1 Mrd. EUR mehr als verdoppeln können. Kullmann wolle Evonik auf margenstarke Geschäfte rund um die Spezialchemie ausrichten.



Nachdem der Euro tags zuvor noch 1,12 USD überschritten habe, sei es gestern etwas bergab gegangen. Die 1,11 USD-Marke habe aber deutlich gehalten werden können.



Der kurze Rücksetzer nach der unerwarteten US-Zinssenkung sei bei den Ölpreisen relativ schnell weggesteckt worden und es sei wieder bergauf gegangen. Doch dann seien Berichte über Konflikte zwischen den Rohölförderländern aufgetaucht und die Kurse seien erneut gefallen. Gold habe nahezu bewegungslos auf dem Vortagesniveau verharrt. (05.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Einen Durchbruch in der Coronavirus-Epidemie gibt es zwar noch nicht, dennoch präsentierte sich der deutsche Aktienmarkt ( DAX +1,19%, MDAX +1,44%, TecDAX +4,53%) zur Wochenmitte freundlich, so die Analysten der Nord LB.Positiv unter den Einzelwerten sei Bayer aufgefallen. Ein Analystenkommentar habe zu einem Plus von 4,4% verholfen.An der Wall Street ( Dow Jones +4,53%, S&P 500 +4,22%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +4,13%) habe der Sieg bei der US-Vorwahl des moderaten Kandidaten Biden für Erleichterung und eine kräftige Gegenbewegung gesorgt. Haupt-Profiteure des Biden-Erfolgs seien die privaten Krankenversicherer UnitedHealth Humana und Cigna gewesen, deren Aktien sich um bis zu knapp 16% verteuert hätten. Nikkei-225 notiere freundlicher bei 21.329,12 Punkten (+1%).