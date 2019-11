Sektorseitig seien die europäischen Banken in der Berichtswoche unter Druck gekommen. Der STOXX Europe 600-Banks (ISIN EU0009658806/ WKN 965880) habe per Freitagmittag mit 3,6 Prozent deutlich im Minus gelegen. Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) habe in der Berichtswoche ihre Ergebnisse präsentiert. Vor dem Hintergrund eines allgemein schwierigen Umfelds für Kreditinstitute habe sie deutlich rote Zahlen geschrieben. Im Rahmen des Konzernumbaus und Rückschläge im Kerngeschäft habe sich im dritten Quartal ein Nachsteuer- beziehungsweise Nettoverlust in Höhe von 832 Millionen Euro ergeben. Das unerwartet schlechte Ergebnis habe die Anleger verschreckt. Im DAX 30 habe die Aktie der Deutschen Bank in der Berichtswoche mit einem Verlust von 9,3 Prozent auf 6,15 Euro die Verliererliste angeführt.



Gute Zahlen habe hingegen der Gesundheitskonzern Fresenius (ISIN DE0005785604/ WKN 578560) veröffentlicht. Ein starkes Wachstum in allen Unternehmensbereichen habe die Anleger begeistert. Die Aktie der Dialysetochter Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) habe mit einem Plus von 10,5 Prozent auf 65,70 Euro im DAX 30 vorne gelegen - gefolgt von der Fresenius-Aktie selbst, die 9,1 Prozent auf 47,40 Euro habe zulegen können.



Mit einem starken Zahlenwerk habe sich Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) in der Berichtswoche die Krone unter den Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung zurück erkämpft. Diese sei zeitweise auf mehr als 1,1 Billionen US-Dollar angestiegen. Nach sehr schwachem Jahresstart hätten sich die iPhone-Verkäufe stabilisiert. Die Abhängigkeit von den Smartphones habe aber vermindert werden können. Vor allem sei das Geschäft mit Kopfhörern und Airpods (Wearables) stark gewesen. Der Gewinn je Aktie habe mit 3,03 US-Dollar deutlich über den Analystenschätzungen (2,84 US-Dollar) gelegen. Im Wochenvergleich habe die Aktie 2,5 Prozent hinzugewinnen können.



Ansonsten hätten branchenseitig Öl&Gas (Rückgang des Ölpreises), Telekommunikationswerte sowie der Einzelhandel mit jeweils rund einem bis zu zwei Prozent im Minus gelegen. Reisen, Gesundheit sowie Finanzdienstleistungen hätten mit jeweils rund 1,5 Prozent zu den Gewinnern der Woche gehört. Im Automobilsektor hätten zudem Schlagzeilen hinsichtlich der Fusion von Peugeot (ISIN FR0000121501/ WKN 852363) mit Fiat Chrysler (ISIN NL0010877643/ WKN A12CBU) die Runde gemacht. Fiat Chrysler habe gegenüber Freitagsschluss der Vorwoche rund 19 Prozent zugelegt, die Peugeot-Aktie habe innerhalb eines schwankungsreichen Handels hingegen knapp fünf Prozent an Wert verloren. (Ausgabe vom 01.11.2019) (04.11.2019/ac/a/m)







