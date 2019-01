Der Nikkei-225 gebe 1,29% ab und ende bei 20.163,80 Punkten.



Die Daimler-Tochter Mercedes sei auch 2018 auf der Überholspur geblieben. Mit 2,31 Mio. Fahrzeugen habe der Automobilhersteller 0,9% mehr Autos abgesetzt als im Vorjahr. Vor allem die glänzenden Geschäfte in China (+11%) hätten sich positiv ausgewirkt. In USA (-6%) und Europa (-2%) seien die Absätze dagegen rückläufig gewesen.



Die durch mehrere US-Notenbanker gedämpften Zinserhöhungserwartungen hätten beim Euro für deutlich befestigte Notierungen gesorgt. Die Gemeinschaftswährung sei auf über 1,15 USD gestiegen.



Die Ölpreise seien auch am Mittwoch auf dem aufsteigenden Ast geblieben. Neben den wohl positiv beendeten Handelsgesprächen zwischen China und USA sei es auch der deutlich gesunkene Dollar-Kurs gewesen, der für Auftrieb gesorgt habe. Die etwas weniger als erwartet gefallenen US-Rohöllagerbestände hätten das Geschehen dagegen nur kurzzeitig ein wenig belastet.



Der Goldpreis habe am Berichtstag nach zunächst schwächerem Verlauf am Ende zugelegt. Schaffe es das gelbe Metall wirklich, sich oberhalb des Widerstandsbereiches um 1.290 US-Dollar je Feinunze zu etablieren? (10.01.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,83%, MDAX +1,2%, TecDAX +1,13%) konnte seine Vortagesgewinne weiter ausbauen und der DAX ist bis auf etwas mehr als 100 Punkte an die Marke von 11.000 herangerückt, so die Analysten der Nord LB.Positive Signale im Handelsstreit der USA sowohl mit China, als auch mit der EU, hätten den Kursen Rückenwind gegeben. Wie am Vortag seien Autotitel weit oben zu finden gewesen. Sie würden von positiven Neuigkeiten im Zollstreit besonders profitieren (Conti ( ISIN DE0005439004 WKN 543900 ) +3,08%, Daimler +2,98%). Letztere hätten zudem positive Absatzzahlen von Mercedes im abgelaufenen Jahr berichtet. Deutsche Bank habe nach einer negativen Analystenäußerung mit -2,77% am Tabellenende gestanden.Die Hoffnung auf eine Lösung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit habe die Wall Street ( Dow Jones +0,39%, S&P-500 +0,41%, Nasdaq +0,87%) angetrieben. Auch die Aussagen der FED, es bei Zinserhöhungen im laufenden Jahr "geduldiger" angehen zu lassen, habe die Stimmung gehoben. Apple -Aktien hätten sich an der Dow-Spitze trotz eines negativen Medienberichtes über eine geplante Produktionssenkung bei iPhones in Q1 um 1,70% verteuert. Boeing (+0,97%) habe von einer positiven Analystenstudie profitiert. Zudem habe der Flugzeugbauer angekündigt, mit 806 ausgelieferten Flugzeugen in 2018, die Nase knapp vor Airbus gehabt zu haben.