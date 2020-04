Auch die Deutsche Bank habe ihre Ergebnisse des 1. Quartals präzisiert. Demnach habe die Bank bei unveränderten Erträgen einen Vorsteuergewinn von 206 (292) Mio. EUR erwirtschaftet. Operativ sei es gut gelaufen, besonders im Investmentbanking. Für Risiken im Kreditgeschäft habe die Bank 506 Mio. EUR zurückgelegt, wovon rund die Hälfte ursächlich der Corona-Krise zuzurechnen sei.



Die DWS leide unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie und schließe daher eine Verschärfung ihres Sparkurses nicht aus. Das verwaltete Vermögen sei aufgrund der Marktverwerfungen und des Abzugs von Kundengeldern bis Ende März auf 700 (Dez.:767) Mrd. EUR geschrumpft. Die Erträge seien gegenüber dem Vorquartal um 24% auf 524 Mio. EUR gefallen. Im Jahresvergleich bedeute dies ein Minus von 2%. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe bei 179 (Q4 2019: 266; Q1 2019: 153) Mio. EUR gelegen.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) rechne - trotz eines deutlichen Rückgangs bei den Auslieferungen und beim Umsatz wegen der Corona-Krise - mit einem im Vorjahresvergleich gravierend rückläufigen, aber positiven operativen Ergebnis für das Gesamtjahr. In Q1 sei der operative Gewinn vor Sondereinflüssen auf 0,9 (4,8) Mrd. EUR eingebrochen, der Reingewinn sei im Jahresvergleich um 83% auf 517 Mio. EUR gesunken.



Nach einem gelungenen Start in das Jahr habe sich bei Airbus angesichts der Corona-Krise schnell Ernüchterung breitgemacht. Bei Umsätzen von 10,631 (12,549) Mrd. EUR habe sich das ber. Betriebsergebnis in Q1 auf 281 Mio. EUR halbiert. Netto habe der Konzern einen Verlust von 481 (Vj.:+40) Mio. EUR ausweisen müssen.



Devisen: Euro habe vor der FED-Entscheidung leichte Gewinne verzeichnet.



Aussagen von Russlands Energieminister zu Förderkürzungen und weniger stark als erwartet gestiegene US-Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise gestützt. Goldpreis notiere nahezu unverändert bei knapp über 1.700 USD. (30.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zur Wochenmitte sind die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,89%, MDAX +2,58%, TecDAX +0,89%) weiter gestiegen, so die Analysten der Nord LB.U.a. habe die Nachricht, dass mit dem Ebola-Medikament Remdesivir doch ein Zwischenerfolg im Kampf gegen das Coronavirus erzielt worden sei, für gute Stimmung gesorgt. Die Hoffnungen auf eine mögliche staatlich geförderte Autokauf-Prämie habe Automobilwerte deutlich steigen lassen. Die detaillierten Q1-Zahlen der Deutschen Bank (+11,95%) seien gut angekommen.Ermutigende Testergebnisse des Medikaments Remdesivir im Kampf gegen Corona, gute Quartalszahlen von Unternehmen und die Bereitschaft der FED, alles in ihrer Macht stehende gegen die Rezession zu tun, hätten die Wall Street ( Dow Jones +2,21%, S&P 500 +2,66%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +3,57%) beflügelt. Nikkei 225 steige aktuell um 2,89% auf 20.343 Punkte. Daimler habe wegen der Corona-Pandemie in Q1 nach endgültigen Zahlen fast nichts mehr verdient. Das auf die Aktionäre entfallende Konzernergebnis habe nur noch 94 Mio. EUR erreicht, nachdem es im Vorjahreszeitraum bei 2,095 Mrd. EUR gelegen habe. Das Betriebsergebnis sei um 78% auf 617 Mio. EUR zurückgegangen.