voestalpine rechne auch im Geschäftsjahr 2020/21 mit einer weiter angespannten Lage und wolle mit einem Stellenabbau gegensteuern. Laut Vorstandschef Eibensteiner bleibe das Geschäft zwar schwierig, in einigen Bereichen sei aber bereits der Boden zu sehen. Insbesondere im Stahlbereich bahne sich eine Stabilisierung an. "Die Automobilindustrie bestellt wieder, allerdings noch auf niedrigerem Niveau", habe Eibensteiner weiter gesagt.



Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson habe die Umsätze in Q4 auf 66,4 (63,8) Mrd. SEK steigern können. Einem schwächeren US-Geschäft hätten höhere Erlöse im Mittleren Osten und Asien entgegen gestanden. Der bereinigte operative Gewinn habe bei 5,7 (Vorjahr: 2,6) Mrd. SEK gelegen. Im Vorquartal habe der Konzern 7,4 Mrd. SEK verdient. CEO Ekholm habe die Ziele für 2020 bestätigt.



Der Umsatz des Aromen- und Duftstoffherstellers Givaudan sei 2019 dank Übernahmen und Preiserhöhungen um 12,2% (währungsber.: +5,8%) auf 6,2 Mrd. CHF gewachsen. Beim EBITDA habe Givaudan ein Plus von 11,4% auf 1,275 Mrd. CHF verzeichnet. Auch der Nettogewinn sei um 6,0% auf 702 Mio. CHF gestiegen. Der Weltmarktführer habe seine mittelfristigen Ziele bestätigt.



Die wieder steigende Nachfrage nach Chips mache Intel auch für 2020 zuversichtlich. Das US-Technologieunternehmen rechne im laufenden Jahr mit einem Umsatz von rund 73,5 Mrd. USD. Im abgelaufenen vierten Quartal habe der Chiphersteller den Umsatz um 8% auf 20,21 Mrd. USD erhöhen können und habe damit die eigenen und die Erwartungen der Experten übertroffen. Der Quartalsgewinn habe sich auf 6,91 (5,2) Mrd. USD erhöht.



Die am Vortag von den USA wieder ins Gespräch gebrachten Autozölle und ein stagnierender europäischer Einkaufsmanagerindex im Januar hätten den Euro erneut gedrückt.



Die Aktienbörsen hätten die Coronavirus-Problematik erst einmal zur Seite gepackt, die Ölmärkte nicht. Sogar Spekulationen auf eine Ausweitung der Fördermengenbegrenzung durch die OPEC+-Staaten hätten dem schwarzen Gold nicht auf die Beine geholfen. Tag 13 in der engen Handelsspanne: Gold bitte aufwachen! (27.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Anleger schüttelten die Verunsicherung am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,41%, MDAX +1,13%, TecDAX +1,76%) wegen der Ausbreitung der neuen Virus-Lungenerkrankung in China ab und nahmen lieber das Rekordhoch vom Mittwoch ins Visier, so die Analysten der Nord LB.Lediglich die Automobilwerte hätten es nicht geschafft, die positive Marktstimmung aufzugreifen. Continental -3,3%, Daimler -1,1%.Ganz andere Stimmung an den US-Börsen. Wiederaufkeimende Ängste vor dem Coronavirus hätten die Indices ( Dow Jones -0,58%, S&P 500 -0,90%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,93%) ins Minus gedrückt. Lediglich kräftige Aufschläge bei Intel (+8,13%) hätten die Kursverluste am Gesamtmarkt begrenzt. Nikkei 225 notiere deutlich schwächer mit 23.343,51 Punkten.