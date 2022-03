Die scharfen Sanktionen gegen Russland würden nicht nur die dortige Wirtschaft treffen. Sie würden auch hierzulande zu Wachstumseinbußen führen, zumal die Energiepreise weiter deutlich steigen und den Verbrauchern Kaufkraft entziehen sowie die Kosten für Unternehmen erhöhen würden. Energie sei entsprechend der einzige Sektor im europäischen STOXX 600, der gegenüber dem Jahresultimo ein deutliches Plus aufweise. Die Analysten würden aber davon ausgehen, dass die Wirtschaft nicht in eine Rezession rutsche und sich im Laufe des Jahres erholen werde.



Vor diesem Hintergrund hätten die Analysten die DAX-Prognose für das laufende und die kommenden beiden Quartale reduziert. An ihrer im Vergleich zum Konsens konservativen Jahresendprognose von 16.000 Punkten würden sie festhalten. Dabei würden sie unterstellen, dass das Tief bei Aktien im Frühjahr ausgelotet werde und danach die nach Ausverkaufssituationen typische Erholung einsetze. Fundamentale Unterstützung für den DAX liefere die inzwischen moderate Bewertung, die bis Jahresende Spielraum für steigende Notierungen eröffne. Auf Basis der gängigsten Bewertungskennziffern (Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Dividendenrendite) notiere der deutsche Leitindex inzwischen nahe seines fairen Wertes.



Zwar sei die Bewertung für kurzfristige Timing-Entscheidungen erfahrungsgemäß nur bedingt von Nutzen. Sie zeige allerdings mittelfristige Chance-Risiko-Potenziale auf, die für längerfristig orientierte Anleger wertvolle Entscheidungshilfen liefern könnten. Da augenscheinlich bereits viel Negatives eingepreist sei, würden die Analysten ihre Empfehlung von letzter Woche wiederholen, von Aktienverkäufen abzusehen und bei weiteren Kursrückgängen vorsichtig Positionen aufzubauen. Angesichts der Unberechenbarkeit der russischen Politik sei die Prognoseunsicherheit derzeit allerdings besonders hoch. (04.03.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unterbrochen von kleineren Erholungsversuchen setzten Aktien zumeist ihre Abwärtsbewegung fort, so die Analysten der Helaba.Damit zeige sich, dass anders als in vielen anderen geopolitischen Krisen mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine offensichtlich noch nicht der Punkt der maximalen Verunsicherung und damit das Tief an den Aktienmärkten erreicht worden sei. So habe die implizite Aktienvolatilität mit zwischenzeitlich 40% zwar einen Wert erreicht, der bei früheren Korrekturen am Aktienmarkt ein Einstiegssignal dargestellt habe. Gemessen am Ausmaß der mit dem Krieg gegen die Ukraine verbundenen geostrategischen und wirtschaftspolitischen Konsequenzen scheine die Verunsicherung an den Aktienmärkten aber noch zu gering zu sein. Hieraus würden sich kurzfristig weitere Abwärtsrisiken ergeben. Die Analysten hätten darauf bereits in unserem letzten Wochenausblick hingewiesen.