Doch auch die Unternehmen in den USA könnten sich dem Handelsthema nicht gänzlich entziehen. So habe in der letzten Woche die US-Investmentbank Goldman Sachs (ISIN US38141G1040/ WKN 920332) eine negative Studie zum Halbleitersektor herausgebracht. Werte wie Micron (ISIN US5951121038/ WKN 869020) und Applied Materials (ISIN US0382221051/ WKN 865177) hätten daraufhin Verluste hinnehmen müssen. Die Branche habe in den letzten Monaten allerdings auch zu den großen Gewinnern gehört.



Zur Wochenmitte hätten sich alle Augen auf Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) gerichtet, dem Unternehmen mit der weltweit größten Marktkapitalisierung von mehr als einer Billion US-Dollar. Die früher oft legendäre Produktpräsentation habe diesmal wenig Neues gebracht. Details zu den vorgestellten Handymodellen seien bereits im Vorfeld durchgesickert. Wirkliche Innovationen seien zudem ausgeblieben. Die Aktie habe zunächst verhalten reagiert, die Woche aber dennoch im Plus beendet. Höhere Verkaufspreise der neuen Smartphonegeneration würden wohl auch ohne weiteres Absatzplus für höhere Unternehmensgewinne sprechen.



Auch Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), das zweite Unternehmen, welches vor kurzem die Schwelle von einer Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung geknackt habe, habe indirekt von sich reden gemacht. Die Marktmacht, die von dem Online-Warenhändler ausgehe, sei inzwischen gigantisch. Viele klassische Einzelhändler könnten dem kaum noch etwas entgegensetzen. Die einst so florierenden Kaufhausketten Karstadt und Kaufhof seien daher schon länger unter Druck. Nun hätten sich beide zu einer Fusion gezwungen gesehen. Der daraus entstehende "Warenriese" habe aber dennoch nur einen Marktanteil von 2,6 Prozent an den Umsätzen im deutschen Einzelhandel.



In Summe liegt eine leicht freundliche Woche hinter uns, so die Experten von Union Investment. Bemerkenswert sei sicherlich, dass sich die Aktienmärkte in Europa besser als in den USA entwickelt hätten. Eine der stärksten Branchen in Europa sei der Automobilsektor gewesen, der auf Jahressicht jedoch zu den großen Verlierern mit einem Minus von rund 13 Prozent gehöre. Kursverluste habe es auch in den Schwellenländern gegeben. Auf Jahressicht hätten die aufstrebenden Märkte bereits mehr als zehn Prozent verloren. Im vergangenen Jahr habe der Zuwachs allerdings auch bei mehr als 34 Prozent gelegen. (Ausgabe vom 14.09.2018) (17.09.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bereits seit Monaten dominiert der Handelsstreit zwischen China und den USA das Marktgeschehen - nicht nur, aber im Besonderen - am Aktienmarkt, so die Experten von Union Investment.In der abgelaufenen Handelswoche seien nun wieder einmal versöhnliche Töne aus Washington gekommen. Demnach habe US-Finanzminister Steven Mnuchin den Chinesen neue Gespräche angeboten. Die Reaktion am Aktienmarkt sei positiv aber keinesfalls euphorisch gewesen. Vergangene Gesprächsrunden hätten bislang keine Ergebnisse gebracht. Dass diesmal die Amerikaner den ersten Schritt gemacht hätten, könnte daran liegen, dass einige US-Unternehmen von Problemen berichten würden. Jenen Firmen, die in China produzieren würden, wehe inzwischen ein durchaus heftiger Wind ins Gesicht. Die Steine, die sie von der chinesischen Regierung in den Weg gelegt bekämen, würden Wirkung zeigen. Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA sei das keine Presse, die Donald Trump gerade brauche. Diverse Enthüllungsgeschichten seien mit Sicherheit schon genug Zündstoff.