New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Von Mitte 2011 bis Ende 2019 schrumpfte die Gesamtanzahl aller Aktien der im S&P 500 gelisteten Unternehmen um rund 25 Milliarden Papiere, so die Analysten von Postbank Research.Der Hauptgrund dürften Aktienrückkäufe gewesen sein. Im Gesamtjahr 2020 dürfte sich das Rückkaufvolumen im Vergleich zu 2019 auf rund 370 Milliarden US-Dollar halbieren. Aktienemissionen - ausgenommen neue Börsengänge - würden dagegen deutlich anziehen und hätten im Mai mit 60 Milliarden US-Dollar ein Rekordniveau erreicht.Aktienrückkäufe, die den Gewinn je Aktie und die Dividendenrendite steigern würden, würden nun am Markt fehlen. Dennoch hätten die Investoren zugegriffen; der S&P 500 notiere fast wieder auf seinem Niveau zum Jahreswechsel 2019/2020 - ein starkes Bekenntnis der Investoren zum Aktienmarkt. Die umfangreichen fiskalischen und geldpolitischen Programme dürften auch einen Teil zu dieser guten Stimmung beigetragen haben. Bei positiven Nachrichten der Unternehmen seien weiter steigende Kurse möglich. (25.06.2020/ac/a/m)