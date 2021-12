Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Erneut startete der deutsche Aktienmarkt freundlich in den Tag, ein wesentlich verändertes Bild hat sich aber nicht ergeben und so wurden angesichts der Risikothemen wie Omikron und der Immobilienmarkt in China die Gewinne wieder abgegeben, berichten die Analysten der Helaba.



Letztlich sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Minus von knapp 1,1% aus dem Handel gegangen. Vor der FOMC-Sitzung habe zudem Zurückhaltung überwogen und die Entscheidung heute Abend werde mit Spannung erwartet. Marktteilnehmer dürften ein beschleunigtes Tapering weitgehend eingepreist haben, sodass die Zuversicht der FED über den weiteren konjunkturellen Verlauf über das Wohl und Wehe der Märkte entscheiden könnte.



Der DAX habe sich abgeschwächt und die 55- und 100-Tagelinien unterschritten, während die 200-Tagelinie bei 15.473 Punkten die Tagesbewegung auf der Unterseite habe eingrenzen können. Auf der Oberseite sorge die 21-Tagelinie bei 16.690 Punkten für Widerstand. Ein Ausbruch aus dieser Spanne müsse ins Kalkül gezogen werden, und die Wahrscheinlichkeit, dass dies auf der Oberseite der Fall sein werde, sei zuletzt gesunken, obwohl MACD und Stochastic oberhalb ihrer Signallinien lägen. Der DMI stehe auf Verkauf, begleitet von einem sinkenden ADX. Abwarten heiße die Devise, zumal die Notenbanksitzungen anstünden. (15.12.2021/ac/a/m)

