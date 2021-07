Börsenplätze Aker Carbon Capture-Aktie:



Kurzprofil Aker Carbon Capture ASA:



Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Nasdaq OTC-Symbol: AKCCF) ist ein in Norwegen ansässiger Anbieter von Technologien zur CO2-Abscheidung. Seine Dienstleistungen und Technologien decken die gesamte CCUS-Wertschöpfungskette von der Abscheidung, dem Transport, der Nutzung bis hin zur Speicherung von CO2 und der verbesserten Ölgewinnung ab. (09.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aker Carbon Capture-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Aker Carbon Capture ASA (ISIN: NO0010890304, WKN: A2QBSN, Ticker-Symbol: 606, Nasdaq OTC-Symbol: AKCCF) unter die Lupe.Trotz all der euphorischen Ankündigungen, die CO2-Emissionen bis zu den Jahren 2030, 2040 oder 2050 senken zu wollen, geschehe aktuell eher wenig. Die Welt emittiere immer noch viel zu viel Klimagase. Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft werde noch viele Jahre dauern. Daher könnten "CO2-Staubsauger" wie von Aker Carbon Capture in Zukunft enorm wichtig werden.Aker forsche bereits seit zwei Jahrzehnten an der Kohlenstoffabscheidung. Hierbei würden auf Fabriken mit hohem CO2-Ausstoß Anlagen der Norweger aufgestellt, welche die klimaschädlichen Gase auffangen sollten. Das eingesammelte CO2 werde dann anschließend verarbeitet und könne entweder in der chemischen Industrie genutzt werden (wobei die Zahl der möglichen Anwendungen aktuell noch recht überschaubar sei) oder - wie man das etwa auch mit Sonder- oder Atommüll mache - in stillgelegten Bergwerken gelagert werden.Aker sei bereits Partnerschaften mit Zementherstellern eingegangen. Und nun werde mit dem Betreiber einer großen Müllverbrennungsanlage in Rådal bei Bergen an der norwegischen Westküste geprüft, ob die Installation einer Kohlenstoffabscheidungsanlage Sinn machen würde. Die Machbarkeitsstudie dürfte bis 2022 abgeschlossen werden.Mutige Investoren mit einem langen Atem können limitiert einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 1,40 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link