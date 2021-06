Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

119,80 EUR +0,34% (01.06.2021, 15:55)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

119,60 EUR +0,67% (01.06.2021, 16:00)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (01.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Die freundliche Übernahme - als Business Combination Agreements - sei geglückt, denn gut 89% der Akasol-Aktien seien laut BorgWarner Inc per 31.05.21 den Amerikanern angedient worden (EUR 120,00/Aktie-Gutschrift am 04.06.21 avisiert), schrieben die Aktienexperten von EQUI.TS GmbH. Darüber hinaus sei noch keine Entscheidung über ein Squeeze out und/oder Delisting der Akasol-Aktien getroffen worden.Das Researchhaus aus Frankfurt/M. rate die Aktien - wenn noch im Bestand - zu halten.Denn das Chancen-/Risiko-Verhältnis deute bei dem hohen Umsatzwachstum auf ein ausgeglichenes Verhältnis hin. Die Peergroup sei anhaltend und deutlich preiswerter.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link