Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

32,74 EUR -2,12% (04.11.2019, 15:43)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

32,51 EUR -1,99% (04.11.2019, 16:19)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (04.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) von "kaufen" auf "halten" herab.Reduzierte 2019er-Guidance: Am vergangenen Freitag (01.11.) habe Akasol ihre 2019er-Guidance reduziert. Das Unternehmen erwarte nun einen Umsatz zwischen 43 und 46 Mio. Euro (alt: über 60 Mio. Euro; FMRe alt: 47,0 Mio. Euro/FMRe neu: 43,2 Mio. Euro) und ein negatives EBIT im niedrigen einstelligen Millionen- Euro-Bereich (alt: über 4,2 Mio. Euro; FMRe alt: 0,0 Mio. Euro/FMRe neu: -2,0 Mio. Euro). Verschiebungen bei der Auslieferung von Batteriesystemen für Elektrobusse eines Serienkunden sowie eine sich schwach entwickelnde Nachfrage nach Fahrzeugen des zweiten Großkunden hätten eine Anpassung der Umsatz-Guidance notwendig gemacht. Zeitgleich belaste der fortschreitende Kapazitäts- und Personalaufbau die Profitabilität des Unternehmens, da der Anstieg der Fixkostenbasis von einer unerwartet schwachen Umsatzentwicklung begleitet worden sei. Deshalb habe sich das Akasol-Management auch der Notwendigkeit gegenüber gesehen, die EBIT-Guidance deutlich zu reduzieren.FMR-Schätzungen für 2019e bereits deutlich reduziert: In seinem vergangenen Update (09.10.2019) habe der Analyst bereits seine Umsatz- und EBIT-Schätzungen für 2019e vorsorglich deutlich reduziert, um negativen Marktentwicklungen Rechnung zu tragen. Seine Finanzprognosen ab 2020e seien damals jedoch unverändert geblieben.Anpassung der mittel- und langfristigen FMR-Schätzungen: Akasol erwarte, dass die Umsätze im Jahr 2020e ähnlich stark steigen würden wie 2019e (rund +100%). Aufgrund der gesunkenen Umsatzbasis für 2019e reduziere der Analyst daher seine Umsatzprognose für 2020e von 126,9 Mio. Euro auf 86,3 Mio. Euro. Ab 2021e würden die erwarteten Wachstumsraten des Analysten unverändert bleiben. Gleichzeitig folge aus den geringeren erwarteten Erlösen für 2019e und 2020e auf Basis seiner unveränderten Wachstumsraten ab 2021e eine Umsatzentwicklung auf deutlich niedrigerem Niveau. Gleiches gelte für das projizierte EBIT des Analysten, das aufgrund der niedrigeren Umsatzerlöse gegenüber seinen ursprünglichen Prognosen deutlich sinke. Für 2020e erwarte er ein positives EBIT von 5,0 Mio. Euro (alt: 9,6 Mio. Euro). Das EBIT steige weiter auf 9,6 Mio. Euro im Jahr 2021e (alt: 15,7 Mio. Euro).Nach Anpassung seines Modells setzt Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, sein Kursziel auf 36,00 Euro (DCF-Modell) (alt: 47,00 Euro) und empfiehlt, die Akasol-Aktie zu halten. (Analyse vom 04.11.2019)Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person