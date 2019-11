(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen:



Börsenplätze Akasol-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Akasol-Aktie:

33,79 EUR +0,87% (26.11.2019, 09:32)



Tradegate-Aktienkurs Akasol-Aktie:

33,955 EUR +1,27% (26.11.2019, 10:23)



ISIN Akasol-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN Akasol-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol Akasol-Aktie:

ASL



Kurzprofil Akasol AG:



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (26.11.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).9M/19-Finanzzahlen im Einklang mit angepasster Guidance: Gestern (25.11.) habe Akasol die Q3/19-Zahlen veröffentlicht, die keine Überraschungen gezeigt hätten, nachdem die Prognose für das Gesamtjahr Anfang des Monats reduziert worden sei. Nach neun Monaten habe der Umsatz 31,3 Mio. Euro erreicht (9M/18: 13,6 Mio. Euro; +131% YoY). Für 2019e erwarte das Unternehmen weiterhin Umsätze in einer Bandbreite zwischen 43 Mio. Euro und 46 Mio. Euro (FMRe: 43,2 Mio. Euro).Das EBIT habe bei -2,7 Mio. Euro gelegen (9M/18: 1,0 Mio. Euro), was vor allem auf die unerwartet schwache Umsatzentwicklung und den fortschreitenden Kapazitätsausbau zurückzuführen sei. So habe der Personalaufwand nach neun Monaten bei rund 10,0 Mio. Euro gelegen (9M/18: 4,7 Mio. Euro; +113%). Auch die Abschreibungen hätten sich aufgrund des deutlich angestiegenen Sachanlagevermögens von 0,4 Mio. Euro in 9M/18 auf 1,33 Mio. Euro in 9M/19 mehr als verdreifacht. Zudem habe Akasol einen überproportionalen und erwarteten Anstieg der Materialkosten verzeichnet, wodurch die Materialaufwandsquote (bezogen auf die Gesamtleistung) von -44,1% in 9M/18 auf -63,2% in 9M/19 weiter zugenommen habe. Für 2019e erwarte Akasol ein negatives EBIT im niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Bereich (FMRe: -2,0 Mio. Euro).Stärkung der Kapitalbasis: Am 7. November habe Akasol den Abschluss einer Fremdkapitalmaßnahme bekannt gegeben, die Mittel in Höhe von 60 Mio. Euro für die weitere Unternehmensentwicklung sichere. Während der Großteil der Fremdmittel langfristig finanziert werde und für die Finanzierung des Baus der neuen Konzernzentrale in Darmstadt verwendet werde, würden die restlichen Mittel als opportunistisches Wachstumskapital dienen.Vorbereitung auf das weitere Wachstum: Das Sentiment sei seit der Guidance-Anpassung von Vorsicht geprägt. Gleichzeitig baue Akasol weiterhin kräftig die eigenen Kapazitäten aus, um den hohen Auftragsbestand abarbeiten zu können. Erste Anzeichen für das Erreichen seiner 2020e-Schätzungen, die der Analyst frühestens für Ende H1/20e erwarte, würden ihn wieder viel zuversichtlicher stimmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person