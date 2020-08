Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



51,00 EUR +3,76% (25.08.2020, 11:32)



51,00 EUR +3,72% (25.08.2020, 11:54)



DE000A2JNWZ9



A2JNWZ



ASL



Die Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein Hersteller von Batteriesystemen für Fahrzeuge. Die Systeme kommen in Bussen, Industrie- und Nutzfahrzeugen, Schiffen und Schienenfahrzeugen zum Einsatz. Akasol wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Darmstadt. (25.08.2020/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der COVID-19-bedingte Lockdown im Q2/20 habe die Auslieferungen an Kunden fast zum Erliegen gebracht; seither sei ein vorsichtiger "Restart" der Kundenwerke und der Abrufe in Darmstadt registriert worden. Zeichen der Stärke sei, dass es im H1/20 bei Akasol keine wesentlichen Stornierungen, keine Kurzarbeit gegeben hätte.Die Kundenanfragen im August würden den CEO aktuell zuversichtlich sein lassen.Aus hohen Lagern solle - wenn kein 2. Lockdown störe - im H2/20 aufgeholt werden.Das Researchhaus werde optimistischer, die Mittelfristschätzung werde angepasst, und das Chancen-/Risiko-Verhältnis verbessere sich deutlich.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen die Akasol-Aktie nun mit "kaufen" ein. (Analyse vom 25.08.2020)