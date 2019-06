Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" setzen die Akasol-Aktie ganz oben auf ihre Watchlist. (Analyse vom 05.06.2019)



Haar (www.aktiencheck.de) - Akasol-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Darmstädter Batteriesystem-Herstellers Akasol AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) unter die Lupe.Die Darmstädter seien Entwickler und Hersteller von überwiegend flüssiggekühlten, aufladbaren Hochleistungs-Lithium-Ionen Batteriesystemen für eine weite Palette von Anwendungen, wie beispielsweise für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Schiffe und Boote sowie Industriefahrzeuge und für stationäre Anwendungen. Das Unternehmen betreibe im hessischen Langen eine Fertigungsanlage mit einer Produktionskapazität von bis zu 300 MWh im Jahr, die bis 2020 auf bis zu 800 MWh ausgebaut werde.Nach Kenntnis von Akasol seien sie Europas größte Lithium-Ionen-Batteriesystem-Produktionsanlage für Nutzfahrzeuge, die derzeit pro Jahr je nach Batteriegröße Batteriesysteme für bis zu 1.500 vollelektrische Busse oder für bis zu 3.000 mittelgroße Nutzfahrzeuge produzieren könne. Zu den aktuellen Abnehmern der Systeme von Akasol würden etwa Kunden wie Daimler, ein skandinavischer Bus- und Lkw-Hersteller, Alstom, Bombardier, Rolls-Royce Power Systems (MTU Friedrichshafen) zählen. Akasol sei auf starkes Wachstum ausgerichtet.In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres seien die Umsätze um 100% auf über 9 Mio. Euro expandiert. Das EBIT habe im Q1 bei 0,2 Mio. Euro gelegen. Das Ergebnis liege im Rahmen der eigenen Erwartungen und sei geprägt vom Aufbau der Kapazitäten und Strukturen sowie erweitertem Personal. Seit Mitte des 1. Quartals fertige die Gesellschaft im Werk Langen im Zweischichtbetrieb. Das sei ein wichtiger Meilenstein im Ramp-up der Serienproduktion. Im Laufe des 3. Quartals solle bereits die Einführung eines Dreischichtbetriebs beginnen. Im Jahr 2018 seien die Einnahmen um gut 50% auf 21,6 Mio. Euro expandiert. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich auf 8,1% belaufen. Wie den Experten CFO Carsten Bovenschen im Hintergrundgespräch mitteile, solle der Umsatz in diesem Jahr auf mindestens 60 Mio. Euro expandieren. Die EBIT-Marge erwarte er bei mindestens 7%. "Wir befinden uns auf gutem Weg, unsere Ziele für das Jahr 2019" zu erreichen."Per Ende März horte die Gesellschaft einen Orderbestand von satten 1,47 Mrd. Euro! Der Auftragsbestand umfasse die Planungsperiode 2019 bis 2024. Darin enthalten seien unterzeichnete Rahmenverträge und entsprechende Auftragsindikationen der Kunden, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% in den Auftragsbestand aufgenommen würden, sowie spezifische Interessenbekundungen und fortgeschrittene Verhandlungen mit Kunden, die sich im Auftragsbestand mit entsprechenden, gewichteten Wahrscheinlichkeitsraten widerspiegeln würden.Parallel wolle Akasol das eigene Produktportfolio erweitern. Im Fokus stünden Produkte, die eng verwandt zu bestehenden Leistungsangeboten seien und dennoch in komplett anderen Bereichen eingesetzt werden könnten. Hierzu würden zum Beispiel stationäre Schnellladestationen gehören, die mehrere Fahrzeuge gleichzeitig mit Schnellladungen versorgen könnten. Diese Technologie habe beispielsweise einen großen deutschen Automobilhersteller im Herbst 2018 dazu bewegt, die Firma im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Lieferung von Schnellladestationen zum Einsatz als Ladeinfrastruktur für E-Mobilitätsanwendungen zu beauftragen. Stationäre Ladestationen seien im Rahmen der Elektromobilität sicherlich ein starker Treiber für das Wachstum. Mit diesem Bereich könnte Akasol einen weiteren Geschäftszweig etablieren. Laut dem CFO sei das Interesse schon heute sehr groß, auch wenn bisher nur eine überschaubare Anzahl an Prototypen installiert sei. Im Verlauf des Jahres 2019 würden die Experten diesbezüglich allerdings weitere Erfolgsmeldungen erwarten. Das Unternehmen könnte durchaus ein großer Profiteur beim Aufbau einer umfassenden Ladeinfrastruktur mit Schnellladekapazitäten, der Grundlage der Elektromobilität, werden.Akasol, die im Jahr 2018 den Gang an die Börse gefeiert habe, sei nach Erachten der Experten eine echte Bereicherung für den Kapitalmarkt. Der einzige Nachteil sei, dass das Unternehmen mit einem Börsenwert von jenseits einer Viertelmilliarde Euro kein Kind von Traurigkeit sei. Könne Akasol natürlich wie beschrieben den Orderbestand abbauen und zudem neue Aufträge gewinnen, wäre die Aktie durchaus ein Selbstläufer. Die Firma sei jedenfalls auf starkes Wachstum programmiert. 2020 dürfte bereits der Umsatzmarkt von 100 Mio. Euro überschritten werden.