Unternehmensnachrichten:



Während heute eine neue Covid-Variante die Märkte heimsuche, könnten sich Aktienanleger an den Beginn der Pandemie im Jahr 2020 erinnern. Zyklische Aktien, die am stärksten von einer möglichen Verlangsamung der Konjunktur betroffen seien, würden underperformen. Unternehmen aus dem Luftfahrtsektor wie Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF), Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF), Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) oder MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) würden zu den größten Verlierern gehören. Auch Automobilhersteller und Banken seien stark betroffen.



Auf der anderen Seite würden sich Aktien, die als "Pandemie-Gewinner" gegolten hätten, wacker halten. Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER), Sartorius (ISIN: DE0007165631, WKN: 716563, Ticker-Symbol: SRT3, NASDAQ OTC-Symbol: SUVPF) und HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) würden zu den wenigen DAX-Mitgliedern gehören, die heute zulegen würden.



Infineon Technologies (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, NASDAQ OTC-Symbol: IFNNF) habe Jochen Hanebeck für eine 5-jährige Amtszeit zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Er werde das Amt des CEO am 1. April 2022 antreten. Hanebeck sei in den letzten fünf Jahren Mitglied des Vorstands von Infineon und Chief Operations Officer des Unternehmens gewesen.



Einschätzungen von Analysten:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) werde von der LBBW mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel laute 85 Euro. (26.11.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte fallen am letzten Handelstag der Woche, so die Experten von XTB.Eine in Südafrika entdeckte neue Virusvariante, die leichter übertragbar und widerstandsfähiger gegenüber Behandlungen sei, habe Befürchtungen ausgelöst, dass in den Industrieländern bald neue, strenge Reiseverbote verhängt werden könnten. Der deutsche Leitindex notiere im Tagesverlauf 2,6% niedriger, habe aber zu einem bestimmten Zeitpunkt des heutigen Handelstages fast 4% unter dem gestrigen Schlusskurs gelegen.Gesundheitsminister Jens Spahn habe gesagt, dass sich die Staats- und Regierungschefs nächste Woche treffen würden, um die sich verschlechternde Pandemie-Situation zu erörtern und anzugehen. Bisher habe es keine Nachrichten über einen landesweiten Lockdown oder mögliche Reiseverbote gegeben, aber da andere Länder, vor allem in Asien, damit begonnen hätten, solche zu verhängen, seien ähnliche Maßnahmen in Deutschland nicht auszuschließen.