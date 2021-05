Auch die Auftragsstatistik von Boeing sei im April positiv ausgefallen. Boeing habe Bestellungen für 25 Flugzeuge reingeholt, dem hätten 17 Stornierungen gegenübergestanden. (Mit Material von dpa-AFX)



Die Lage der Luftfahrt-Branche bessere sich allmählich. Bis sich das positiv in den Bilanzen niederschlage, werde es noch dauern. Doch auf lange Sicht bleibt DER AKTIONÄR weiterhin optimistisch für die Airbus-Aktie. Das Kursziel liege bei 130 Euro. Stopp sollte bei 81 Euro platziert werden, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 12.05.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wegen der Coronakrise habe Airbus seine Flugzeug-Produktion im vergangenen Jahr deutlich zurückgefahren. Nun setze der Jet-Bauer jedoch auf ein Ende der Krise und nehme den Bau einer neuen Endmontage-Linie für seine Mittelstreckenjets der A320-Familie wieder auf. Rivale Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) leide unterdessen weiter unter dem nicht enden wollenden Debakel des Typs 737 Max.Airbus wolle in dem bisherigen A380-Werk in Toulouse ab Ende 2022 auch die Langversion Airbus A321 gefertigt werden. Bisher werde die A321 und deren Neuauflage A321neo nur in Hamburg und im US-amerikanischen Werk in Mobile (Alabama) gefertigt. Die Langstreckenversion A321XLR solle im Jahr 2023 erstmals in Dienst gehen.Mit knapp 3.000 Bestellungen mache die A321 mehr als die Hälfte des Auftragsbestands der A320-Familie aus, habe ein Airbus-Sprecher gesagt. Die A321 sei damit stärker gefragt als die Standardversion A320 und die kürzere A319 zusammen. Insgesamt habe der Konzern in dem Segment über 5.650 Bestellungen in den Büchern.Die neue Fertigungslinie in Toulouse solle eine der beiden alten Linien dort ersetzen und dank digitaler Unterstützung deutlich moderner und effizienter sein. Der Platz werde frei, weil Airbus den Bau des weltgrößten Passagierjets A380 mangels Nachfrage eingestellt habe.Airbus habe den Bau der neuen Montagelinie wegen der Corona-Krise im vergangenen Jahr zunächst auf Eis gelegt und die Flugzeugproduktion deutlich zurückgefahren. Bis Ende 2021 solle die Produktion der A320-Familie wieder zulegen - von derzeit 40 auf dann 45 Jets pro Monat. Das Niveau von monatlich 60 Maschinen wie vor der Pandemie erwarte Airbus erst zwischen 2023 und 2025 wieder.Die Airbus-Aktie reagiere am Mittwoch auf die Nachrichten mit einem kleinen Plus. Der Kurs des im MDAX gelisteten Unternehmens bewege sich weiterhin unterhalb seiner gleitenden 50-Tage-Linie.Erzrivale Boeing kämpfe derweil immer noch mit hartnäckigen Problemen seines Krisenjets 737 Max. Die Auslieferungen des amerikanischen Luft- und Raumfahrt-Konzerns seien im vergangenen Monat stark ausgebremst worden. Im April seien insgesamt nur 17 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert worden. Im Vormonat seien es 29 gewesen.Zum Vergleich: Airbus habe im ebenfalls etwas schwächeren April 45 neue Maschinen an seine Kunden ausgeliefert. Im März habe der Hersteller nach einem schwächeren Start ins Jahr 72 Maschinen ausgeliefert. Unterdessen habe Airbus im April trotz der Corona-Krise Bestellungen über 48 Verkehrsflugzeuge eingesammelt, aber auch 22 Stornierungen kassiert.