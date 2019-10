XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,56 EUR +3,64% (04.10.2019, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,42 EUR -1,14% (04.10.2019, 15:37)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (04.10.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Nachdem die Welthandelsorganisation (WTO) sowohl den USA als auch der EU unrechtmäßige Beihilfen für ihre Flugzeugbauer Boeing und Airbus konstatiert habe, sei am 02.10. den USA genehmigt worden, gegen EU-Produkte Strafzölle im Wert von 7,5 Mrd. USD einzuführen. Die USA würden einen Teil der Strafzölle (2,7 Mrd. USD) auf EU-Flugzeuge erheben. Zudem stehe im Frühjahr 2020 eine WTO-Entscheidung zu den EU-Strafzöllen wegen ungerechtfertigter Beihilfen für Boeing an (EU-Forderung: 12 Mrd. USD). Ende August 2019 seien 14% des Auftragsbestandes von Airbus auf US-Bestellungen entfallen. Insgesamt seien die direkten Auswirkungen der WTO-Entscheidung für Airbus nach Meinung des Analysten beherrschbar (u.a. Verlagerung der Produktion in das US-Werk), aber natürlich der Geschäftsentwicklung nicht förderlich. Jedoch sehe der Analyst das Risiko, dass eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und der EU die wichtigste Abnehmerbranche von Airbus, die Airlines, deren Geschäftsmodell ohnehin krisenanfällig sei, belaste.Insgesamt seien die (strukturellen) Wachstumsperspektiven für die Flugzeugbauer und damit Airbus (quasi Duopol mit Boeing) nach wie vor sehr ordentlich (Airbus-Marktprognose für die nächsten 20 Jahre: 39.210 (Prognose aus 2018: 37.390) neue Flugzeuge). Allerdings sehe Airbus die zivile Flugzeugflotte nicht mehr so stark steigen (neu: 2038e 47.680 (2018: knapp 23.000) Stück) wie bisher (aus 2018 für 2037e: 48.000 Stück).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Airbus-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 137 Euro auf 125 Euro gesenkt. (Analyse vom 04.10.2019)Börsenplätze Airbus-Aktie: