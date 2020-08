Börsenplätze Airbus-Aktie:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.08.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Im zweiten Quartal 2020 habe die Corona-Krise die Unternehmenszahlen von Airbus schwer belastet. Der Konzernumsatz sei y/y um 54,6% auf EUR 8,317 Mrd. (H1: -38,6% auf EUR 18,948 Mrd.) eingebrochen. Das EBIT Adjusted sei mit EUR -1,226 Mrd. (Vj.: EUR 1,980 Mrd.) in Q2 bzw. EUR -945 Mio. (Vj.: EUR 2,529 Mrd.) in H1 deutlich negativ gewesen. Nach IFRS habe sich ein EBIT von EUR -1,638 Mrd. (Vj.: EUR 1,912 Mrd.) in Q2 bzw. EUR -1,559 Mrd. in H1 ergeben. Das Konzernergebnis sei mit EUR -1,438 Mrd. (Vj.: EUR 1.157 Mrd.) in Q2 bzw. EUR -1,919 Mrd. (Vj.: EUR 1,197 Mrd.) in H1 tiefrot gewesen und habe einem Ergebnis je Aktie von EUR -1,84 in Q2 bzw. EUR -2,45 in H1 (Vj.: EUR 1,49 bzw. EUR 1,54) entsprochen.Wie erwartet seien die Auswirkungen von COVID-19 tief ins Zahlenwerk von Airbus vorgedrungen. Sehr positiv auf den Aktienkurs habe sich das formulierte Ziel des Stopps des Liquiditätsabflusses im zweiten Halbjahr 2020 ausgewirkt. Der Analyst halte dies allerdings vor dem Hintergrund einer möglichen Zunahme von Airlineinsolvenzen, drastischer Überkapazitäten und niedriger Ölpreise, die einen Austausch von älterem Fluggerät wenig attraktiv machen würden, für ein eher optimistisches Szenario. Das Erreichen des Vorkrisenniveaus werde inzwischen nicht mehr vor 2024 erwartet. Nicht auszuschließen sei, dass Kapitalmaßnahmen zur Stärkung der Bilanz erforderlich würden.Aus diesen Gründen senkt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, sein Rating trotz eines marktbedingt von EUR 54,00 auf EUR 63,00 angehobenen Kursziels von "halten" auf "verkaufen". (Analyse vom 12.08.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus SE: Keine vorhanden.