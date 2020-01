Börsenplätze Airbus-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

138,12 EUR +1,77% (24.01.2020, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

138,64 EUR +1,66% (24.01.2020, 10:11)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (24.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Europas größter Billigflieger Ryanair wolle laut eines Presseberichts eine Großbestellung von bis zu 100 Flugzeugen bei Airbus aufgeben. Da die wachsenden Probleme beim kriselnden Hersteller Boeing das Geschäftsmodell der irischen Fluggesellschaft gefährdet und wegen der Verzögerung beim Modell 737 Max Flieger gefehlt hätten, wolle Ryanair nun im großen Stil Maschinen bei Konkurrent Airbus kaufen, berichte die "Wirtschaftswoche" ("Wiwo") am Freitag unter Berufung auf Insider. Obwohl die Beziehung zwischen Ryanair-Chef Michael O'Leary und dem Flugzeugbauer Airbus als überaus schwierig gelte, vollziehe er in der Not jetzt eine Kehrtwende, habe es geheißen.Selbst betreiben könne der Lufthansa-Rivale, der momentan ausschließlich Boeing-Modelle betreibe, die Maschinen allerdings nicht. Laut früheren Aussagen O'Learys würde es zu teuer und langwierig, Maschinen eines anderen Herstellers einzuführen. Stattdessen solle die österreichische Ryanair-Tochter Laudamotion die Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A320 und A321 betreiben, die bereits 23 Airbus-Maschinen in ihrer Flotte habe, berichte das Blatt. Das Kaufinteresse sei bereits hinterlegt worden, habe eine Laudamotion-Sprecherin bestätigt. Nach Informationen aus Insider-Kreisen solle über bis zu 100 Flugzeuge verhandle werden, schreibe das Magazin.Bereits Anfang vergangenen Jahres habe O'Leary bei Airbus eine Großbestellung von bis zu 100 Maschinen aufgegeben, habe dann im Herbst aber einen Rückzieher gemacht. Angeblich wegen zu hoher Auslastung bei Airbus, die auf Jahre ausgebucht seien. Der tatsächliche Hintergrund solle laut eines Insiders jedoch gewesen sein, dass der Konzernlenker von Airbus hohe Rabatte von bis zu 50 Prozent und mehr gefordert habe, wie sie es auch bei Boeing angeblich gerade für das Max-Modell gebe, schreibe das Blatt. Diese Rabatte habe ihm Airbus aber auf keinen Fall gewähren wollen. Nun sei Ryanair aber vor allem beim Preis deutlich kompromissbereiter, schreibe die "Wiwo"."Der Aktionär" bleibt optimistisch, Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 24.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link