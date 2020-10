Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

63,81 EUR -3,33% (13.10.2020, 10:58)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

63,95 EUR -2,99% (13.10.2020, 10:43)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (13.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Corona-Krise laste weiterhin auf den Aktien der Luftfahrtbranche. Nach einem Zusammenbruch des internationalen Reiseverkehrs im Frühjahr sorge nun die zweite Welle für einen erneuten Rückschlag. Auch der Flugzeugbauer Airbus leide. Hinzu komme am Dienstag eine Abstufung (von "neutral" auf "underweight") und Kurszielsenkung (von 50 auf 46,50 Euro) von JPMorgan. Die Airbus-Aktie reagiere mit einem deutlichen Kursabschlag und gehöre zu den schlechtesten Werten im MDAX. Ein Test des September-Tiefs bei knapp 60 Euro werde wahrscheinlicher. Im bisherigen Jahresverlauf habe die Airbus-Aktie bereits die Hälfte ihres Wertes eingebüßt.Die Airbus-Aktie könne sich nicht nach oben absetzen. "Der Aktionär" habe das Papier im Frühjahr bei gut 50 Euro zum Kauf empfohlen. Investierte Anleger sollten ihre Gewinne weiter laufen lassen. Ein Stopp bei 56 Euro sichere nach unten ab. Neueinsteiger sollten ein klares positives Signal abwarten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: