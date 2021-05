Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (31.05.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Airbus-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt :Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) charttechnisch unter die Lupe.Seit dem Ausverkaufstief vom März 2020 bei 47,70 EUR neige die Airbus-Aktie zu sprunghaften Kursbewegungen, die jeweils von länger andauernden Schiebezonen unterbrochen würden. In den letzten 15 Monaten habe der Flugzeugbauer dieses Verhaltensmuster bereits mehrfach an den Tag gelegt - so auch am aktuellen Rand. Für ein besonderes Ausrufezeichen sorge dabei, dass die jüngste Tradingrange zwischen 93 EUR und gut 104 EUR mit einem großen Aufwärtsgap (98,20 EUR zu 101,26 EUR) nach oben aufgelöst worden sei. Da die Umsatzentwicklung den beschriebenen Ausbruch bestätigt und auch der MACD ein neues Einstiegssignal generiert habe, sollte sich der Erholungstrend seit März vergangenen Jahres fortsetzen. Das Kursziel - abgeleitet aus der Höhe der o. g. Tradingrange - lasse sich auf rund 115 EUR taxieren. Dieses Anlaufziel harmoniere gut mit dem Tief vom Oktober 2019 bei 114,40 EUR. Unter Risikogesichtspunkten würden sich für Trader die alten Ausbruchsmarken bei 104 EUR als Absicherung anbieten. Bei einem strategischen Blickwinkel sei indes die Kombination aus der o. g. unteren Gapkante und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 96,58 EUR) als Stop-Loss prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 31.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:108,00 EUR +0,04% (31.05.2021, 08:36)