Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (21.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Nach Steuerungsproblemen bei den neu entwickelten Boeing 737 MAX gebe es nun unter bestimmten Voraussetzungen auch Probleme bei Airbus-Flugzeugen. Betroffen sei der neue Typ A321neo. Die Airbus-Aktie habe am Freitag zunächst ein neues Allzeithoch erreicht, sei dann aber leicht ins Minus gerutscht.Der europäische Flugzeugbauer habe die EU-Luftfahrtbehörde EASA über mögliche Komplikationen bei der Steuerung bei der Steuerung des Airbus-Flugzeugmodells A321neo informiert. Dafür müssten allerdings gleich vier Faktoren gleichzeitig zusammenkommen, z.B. eine Flughöhe von unter 30 Metern, wie ein Airbus-Sprecher am Freitagnachmittag mitgeteilt habe. Unter ganz bestimmten Voraussetzungen könnte es demnach zu einer "übermäßigen" Reaktion beim Nase-hoch- oder Nase-runter-Verhalten und damit nur eingeschränkter Kontrolle über das Flugzeug kommen.Airbus dürfte aber weiterhin von dem Flugverbot des großen Konkurrenten Boeing profitieren. Der Aufwärtstrend der Airbus-Aktie sei weiterhin intakt, weitere Rekorde seien wahrscheinlich. Dennoch könnte es in der kommenden Woche zu kurzfristigen Überreaktionen an der Börse kommen. Längerfristig engagierte Anleger sollten die Ruhe behalten, aber den kürzlich nachgezogenen Stopp-Loss-Kurs von 105 Euro beachten, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: