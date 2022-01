Mit Material von dpa-AFX



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der weltgrößte Passagierflugzeug-Bauer Airbus habe kurz vorm Jahreswechsel einen weiteren Großauftrag eingeheimst. Der Flugzeug-Finanzierer Aviation Capital Group (ACG) habe 40 Maschinen aus der Modellfamilie A320neo bestellt. An der Börse sorge das zum Jahresstart für steigende Kurse des DAX-Werts. Rückenwind komme auch von einem Analysten.Wie Airbus am Donnerstag nach Börsenschluss mitgeteilt habe, würden zum Auftrag von ACG auch fünf Exemplare der neuen Langstrecken-Version A321XLR gehören, die sich im Gegensatz zu den A320neo-Mittelstreckenjets etwa auch für Flüge zwischen Mitteleuropa und den USA eigne. Zudem habe ACG den Angaben zufolge einen Vorvertrag zum Kauf von 20 Maschinen vom kleineren Kurzstrecken-Typ A220 unterzeichnet.ACG mit Sitz im kalifornischen Newport Beach gehöre zum japanischen Leasing- und Spezialfinanz-Konzern Tokyo Century Corporation.Wie das Luftfahrt-Portal aero.de berichte, habe zudem der US-Flottenfinanzierer Air Lease Corporation (ALC) einen in Dubai angekündigten Milliardenauftrag für Airbus unterschrieben - und den Deal noch um eine A330-900 und vier A321neo aufgestockt.Die Airbus-Aktie gehöre am Montag in freundlichem DAX-Umfeld zu den besten Werten des Tages. Zeitweise steige der Kurs auf Xetra auf 15,68 Euro und damit auf das höchste Niveau seit Mitte November. Geholfen habe dem Airbus-Kurs die allgemein gute Stimmung für Reise-Konzerne, nachdem die Omikron-Variante des Coronavirus keinen Schrecken verbreite.Sollte die Corona-Krise endlich in den Griff bekommen werden, dürfte die Airbus-Aktie zu den Post-Corona-Gewinnern gehören."Der Aktionär" habe den Wert bereits im März 2020 zum Kauf empfohlen. Mit dem bevorstehenden Sprung über die 2021er Höchstkurse dürften auch die Vor-Corona-Kurshöhen bei über 130 Euro allmählich wieder in Reichweite kommen.Die Aktie bleibt haltenswert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2022)