Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (12.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Singapur Airlines überrasche die Kunden mit einem Angebot der besonderen Art. Nein, hier "hebt keiner ab" und niemand gehe in die Luft, umschreibe die Airline das Angebot. Die Fluglinie habe den Airbus 380 zum Restaurant umfunktioniert und bitte die Treuesten der Treuen zum lauschigen Dining, zu einem Abendessen in der Kabine des A380."Wir wollen unseren treuen Kunden diese einzigartige Erfahrung ermöglichen", habe Lee Lik Hsin, Chef der Division Vermarktung, gesagt. Wie die Airline am Montag vermeldet habe, seien die Buchungen für das erste Event an Bord der zwei Maschinen vom Typ A380 minutenschnell ausverkauft worden. Die Fluglinie, die in diesem Jahr wegen der weltweiten Corona-Pandemie bereits 20 Prozent ihrer Mitarbeiter habe entlassen müssen und monatliche Verluste von etwa 235 Millionen Euro schreibe, beschreite damit neue Wege.Das Abendessen im etwas anderen Ambiente finde auf dem Changi Airport statt, wo gegenwärtig zwei A380 geparkt seien. Die ersten Kunden könnten am 24. und 25. Oktober dinieren. Die Fluglinie wolle nach den ersten Erfahrungen entscheiden, ob die Aktion fortgeführt werden solle und mögliche Kandidaten von der "Warteliste" bei späteren Events zum Zuge kommen könnten. Etwa 230 Sitzplätze würden in dem jeweiligen A380 für das Abendessen bereitgestellt.Singapur Airlines sei dafür bekannt, dass auf Interkontinental-Flügen höherwertiges Essen serviert werde. Gleichzeitig gebe es einen Lieferservice, wo Kunden sich ein First-Class - oder Business-Class-Essen nachhause liefern lassen könnten.Dass die Menschen das Reisen vermissen würden, habe sich auch bei einem Angebot der australischen Airline Qantas gezeigt: Diese habe am Wochenende einen achtstündigen Rundflug mit einer Boeing 787-9 Dreamliner über die bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Down Under durchgeführt. Die Maschine sei teilweise viel tiefer als normal geflogen, um den Passagieren den bestmöglichen Blick etwa auf Uluru und das Great Barrier Reef zu bieten. Der Sightseeing-Flug im Langstrecken-Jet sei im September innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft worden.Kreuzfahrtveranstalter würden in der Pandemie versuchen, ihre Kunden mit Schnuppertouren bei der Stange zu halten, Fluglinien würden jetzt mit Abendessen in der Kabine von Jetlinern kontern. Die Krise mache die Branche zunehmend erfinderisch. Es zeige sich, dass die Akzeptanz für solche Programme groß sei, die Reisefreudigen würden das Ambiente und den Hauch von Ferne vermissen.Aus der Perspektive des Flugzeugherstellers Airbus könnte man konstatieren: Sie gehen lieber alsbald wieder "in die Luft", die A380 der Singapur Airlines, so Adam Maliszewski von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2020)