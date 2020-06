Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (19.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Mit der Coronavirus-Krise sei der Flugverkehr weltweit fast komplett zum Erliegen gekommen und erhole sich nach den Lockerungen der Reisebeschränkungen nur sehr langsam. Die Fluggastzahlen dürften erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Krise erreichen. Fluggesellschaften würden deshalb Aufträge für Maschinen streichen oder die Auslieferungen in die Zukunft verschieben. Besonders drastisch habe sich nun Qatar Airways geäußert. Die Fluggesellschaft wolle die meisten ihrer bestellten Airbus-Jets erst in acht bis zehn Jahren. Boeing erwische es sogar noch schlimmer. Die Airline habe einen Vorvertrag über 30 Boeing 737 MAX komplett verworfen.Erst wenn der Flugverkehr wieder anziehe und die Fluggesellschaften absehen könnten, wieviele Flieger sie in welchem Zeitraum benötigen würden, dürfte auch die Airbus-Aktie wieder nachhaltig steigen. "Der Aktionär" habe Mitte März mutigen Anlegern empfohlen, das sehr niedrige Kursniveau um 50 Euro zum Aufbau erster Positionen zu nutzen. Die aufgelaufenen Kursgewinne sollten bei 56 Euro knapp unterhalb der 50-Tage-Linie mit einer Stop-Loss-Order abgesichert werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.06.2020)Börsenplätze Airbus-Aktie:Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:68,18 EUR +0,46% (19.06.2020, 13:28)