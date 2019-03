Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (26.03.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Airbus stehe heute im Fokus. Man habe einen Riesenauftrag aus China für die A320- und die A350-Maschinen bekommen. Der Auftrag sei 35 Mrd. USD schwer. Der Aktienprofi verweise dabei darauf, dass das ein Listenpreis sei. In der Flugzeug-Branche sei durchaus gang und gäbe, dass hohe Rabatte gewährt würden - teilweise bis zu 50%. Man müsse also bei dem Auftrag mit 10 bis 15 Mrd. weniger rechnen. Nichtsdestotrotz sei das natürlich ein sehr guter Auftrag und ein sehr schöner Deal für Airbus. Zudem sei das ein Schlag ins Gesicht für Boeing. Die Airbus-Aktie ist vor diesem Hintergrund sehr gut gelaufen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Airbus-Aktie:XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:115,64 EUR +1,26% (26.03.2019, 09:54)