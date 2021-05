Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (03.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Das Zahlenwerk für das Q1/2021 sei mehrheitlich besser als von Diermeier erwartet ausgefallen (Ausnahme: berichtetes EPS). Auch der Marktkonsens sei mehrheitlich geschlagen worden. Airbus sei in Q1 profitabel gewesen. Zudem sei der freie Cashflow positiv gewesen.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (u.a. bereinigtes EBIT: 2 (Gj. 2020: 1,71) Mrd. Euro) sei wiederholt worden. Diermeier gehe nach dem Startquartal (bereinigtes EBIT: 694 Mio. Euro) umso mehr davon aus, dass das Airbus-Management in Anbetracht des nach wie vor mit hohen Unsicherheiten behafteten Umfelds - zumindest ergebnisseitig - sehr konservativ kommuniziere. Der Auftragsbestand an Flugzeugen (per 31.03.2021) sei zwar gesunken (q/q und y/y), er bewege sich aber nach Erachten des Analysten nach wie vor auf einem hohen Niveau.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. berichtetes EPS 2021e: 2,05 (alt: 1,92) Euro; bereinigtes EPS 2021e: 2,29 (alt: 2,16) Euro; Dividende je Aktie 2021e: 0,70 (alt: 0,60) Euro; berichtetes EPS 2022e: 3,84 (alt: 3,68) Euro; bereinigtes EPS 2022e: 4,08 (alt: 3,92) Euro; Dividende je Aktie 2022e: 1,40 (alt: 1,15) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: