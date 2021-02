Für längerfristig engagierte Investoren bleibt die Airbus-Aktie mit Stopp-Loss-Schwelle 63 Euro haltenswert, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.02.2021)



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (08.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Luftfahrt liege coronabedingt noch im Winterschlaf, doch Flugzeuge würden weiterhin produziert. Der MDAX-Konzern habe nun seine Januar-Bestellungen veröffentlicht: Es habe keine gegeben. Aber auch keine Stornierungen. 21 neue Maschinen seien an ihre Käufer ausgeliefert worden.Der überwiegende Teil der 21 Maschinen ausgelieferten Maschinen sei auf die A320-Familie entfallen, habe Airbus mitgeteilt. Im ersten Monat des Jahres habe der Konzern weder Neubestellungen noch Stornierungen verzeichnet. Der Auftragsbestand belaufe sich zum Monatsende auf 7.163 Maschinen.Der Flugzeugbauer habe seine Produktion im vergangenen Jahr auf monatlich 40 Maschinen heruntergefahren. Vor zwei Wochen habe gar eine ganze Montagelinie eingestellt werden müssen. 500 Beschäftigte am Produktionsstandort Hamburg-Finkenwerder seien in Quarantäne geschickt worden, nachdem sieben Fälle der britischen Corona-Mutation festgestellt worden.Nun nehme Airbus an seinem wieder seine vierte und modernste Endmontagelinie für A320-Flugzeuge in Betrieb. "Das Hygienekonzept für den gesamten Standort wurde mit Blick auf die neuen Erkenntnisse angesichts der Mutationen überprüft und abgenommen", habe ein Sprecher der dpa gesagt.Bei den Analysten würden die jüngsten News gut ankommen. Benjamin Heelan, Analyst von Bank of America habe die unverändert mit "buy" eingestufte Airbus-Aktie mit einem Kursziel von 118 Euro nun auf die "Europe 1"-Auswahlliste gesetzt.Auch Chris Hallam, Analyst von Goldman Sachs, halte die Airbus-Aktie auf einer speziellen Auswahlliste - der "Conviction Buy List". Er prognostiziere ein Kursziel von 137 Euro.Am Montag-Nachmittag habe der MDAX-Titel bei 94,64 Euro notiert. Bis 137 Euro ergebe sich somit ein Kurspotenzial von 44 Prozent.Auch DER AKTIONÄR sei optimistisch für die Airbus-Aktie und habe den Titel bereits vor elf Monaten nahe Tiefstand zum Kauf empfohlen. Am vergangenen Dienstag habe sich nach dem jüngsten Abtaucher eine Trading-Chance ergeben, die nun gut aufgegangen sei.