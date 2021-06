Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

106,86 EUR +0,07% (01.06.2021, 12:03)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

106,88 EUR +0,28% (01.06.2021, 11:50)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2019: 863 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (380 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2019 332 Helikopter aus. (01.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Der Flugzeugbauer erwarte nach wie vor, dass der Markt für Verkehrsflugzeuge zwischen den Jahren 2023 und 2025 wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehre. Airbus habe dies nun entsprechend mit konkreten (mittelfristigen) Produktionsplanungen für seine wichtigsten Flugzeuggruppen (u.a. A320-Familie Q4 2021: 45 Stück pro Monat; Q2 2023: 64 Stück pro Monat; Q1 2024: 70 Stück pro Monat) untermauert (zum Vergleich Auslieferungen (auf Monatsbasis) 2017: 49 Stück; 2018: 52 Stück; 2019: 54 Stück), die die Visibilität erhöhen würden, was Diermeier positiv werte. Jedoch bestehe ein Unterschied zwischen Produktionsplanungen eines Flugzeugbauers und den tatsächlichen Bestellungen/Abnahmen der Fluggesellschaften, die durch die Covid-19-Pandemie mehrheitlich finanziell/bilanziell schwer angeschlagen seien (siehe u.a. Lufthansa, etc.). Entsprechend zurückhaltend habe auch der Branchenverband IATA auf die angekündigten Produktionsausweitungen von Airbus reagiert.Airbus profitiere allerdings weiterhin von den Schwächen/Problemen seines US-Rivalen Boeing. Der Auftragseingang stelle sich verbessert dar (April 2021 (brutto): 48 (Q1 2021: 39) Stück; April 2021 (netto): +36 (Q1 2021: -61) Stück). Die Auslieferungen hätten sich im April 2021 auf 45 (Q1 2021: 125) Stück belaufen.Die Prognosen des Analysten für das laufende Geschäftsjahr würden unverändert bleiben (u.a. berichtetes EPS: 2,05 Euro). Für das kommende Geschäftsjahr habe Diermeier seine Prognosen angehoben (u.a. berichtetes EPS: 4,01 (alt: 3,84) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: