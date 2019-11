XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (05.11.2019/ac/a/d)



Die Airbus-Aktie präsentiere sich nach wie vor in einer sehr starken Verfassung. Weiteren Rückenwind habe der Aktienkurs des europäischen Flugzeugherstellers zuletzt v.a. durch Erfolgsmeldungen im Vertrieb bekommen. So habe Airbus nun erneut einen Großauftrag in Milliardenhöhe erhalten. Demnach habe Cebu Pacific 16 Airbus-Maschinen des Typs A330neo bestellt. Laut Listenpreis belaufe sich das Bestellvolumen auf knapp 4,8 Mrd. USD. Die ersten neuen Flugzeuge sollten dem philippinischen Billigflieger ab 2021 geliefert werden, die letzten bis zum Jahre 2024.Airbus sei mit Bestellungen ohnehin schon bis weit ins nächste Jahrzehnt komplett ausgelastet. Dementsprechend gut würden die Aussichten für den Flugzeughersteller bleiben. Da auch das Chartbild bullish bleibe, könnten Anleger nach wie vor zugreifen. Der Stoppkurs sollte nun auf 106 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)