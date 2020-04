Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

54,23 EUR +8,68% (06.04.2020, 10:10)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

54,85 EUR +10,61% (06.04.2020, 09:56)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise belaste Airlines und die Flugzeugbauer Airbus und Boeing besonders stark. In der Spitze habe sich die Airbus-Aktie fast gedrittelt. Der ohnehin kriselnde US-Erzrivale Boeing müsse nun harte Einschnitte vornehmen. So unterbreche Boeing die Arbeit in seinen Werken in der Region Puget Sound und Moses Lake im Bundesstaat Washington aufgrund der Coronavirus-Krise für unbestimmte Zeit. Dieser Schritt hänge u.a. mit der Ausbreitung von COVID-19 in der Region und Unterbrechungen bei den Lieferketten zusammen, habe der US-Flugzeugbauer in der Nacht zu Montag mitgeteilt. Während der Schließung würden weitere Maßnahmen zum Gesundheitsschutz der Mitarbeiter umgesetzt.Im Gegensatz zu der Boeing-Aktie lohne sich auf dem verbilligten Niveau ein Blick auf den europäischen Konkurrenten Airbus. Das aktuell sehr niedrige Kursniveau könnten mutige, langfristig orientierte Anleger zum Kauf erster Positionen nutzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: