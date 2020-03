Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (19.03.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), senkt aber das Kursziel von 148 auf 65 Euro.Die Coronavirus-Pandemie treffe die Luftfahrtbranche besonders hart, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die ganze Industrie werde sich nachhaltig verändern und kurz-bis mittelfristig zunächst deutlich schrumpfen. Dabei dürfte die Luftfahrt etwa doppelt so stark wie die Gesamtwirtschaft belastet werden. Dies werde unweigerlich, trotz noch prall gefüllter Auftragsbücher, auch die Flugzeugbauer treffen. Dabei sei Airbus mit seinem Produktsortiment derzeit deutlich schlagkräftiger und flexibler aufgestellt als der durch das 737-MAX-Debakel gelähmte US-Erzrivale Boeing. Geplante Kapazitätsausweitungen dürften wohl verschoben werden, der langfristige Wachstumstrend in der Luftfahrt bleibe allerdings intakt. Aufgrund der bevorstehenden Belastungen reduziere Donie sein Kursziel deutlich von 148 auf 65 Euro. Die bisherige Kursreaktion halte er jedoch für übertrieben.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rate daher Anlegern mit einem langfristigen Anlagehorizont weiterhin zum Kauf der Airbus-Aktie. (Analyse vom 19.03.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus SE: Keine vorhanden.Börsenplätze Airbus-Aktie: