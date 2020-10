Bis auf Trading-Chancen wie aktuell werden Luftfahrt-Aktien allgemein und Airbus speziell wohl kaum zu den Highflyern gehören, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)



Kurzprofil Airbus SE:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Luftfahrt-Branche liege corona-bedingt weiterhin am Boden. Flugreisen würden nur sporadisch stattfinden, Flugzeug-Bestellungen würden auf die lange Bank geschoben. Doch Airbus mache nun Hoffnung. Schon ab Mitte nächsten Jahres könnten wieder mehr Flieger produziert werden. Das beflügele heute die Aktien der ganzen Branche.Airbus habe seine Zulieferer darum gebeten, sich auf eine höhere Produktion der Erfolgsserie A320 einzustellen. Die Produktionsrate der Flugzeuge der A320-Familie könnte von derzeit 40 auf 47 Stück pro Monat steigen. Diese Entscheidung ziele darauf ab, eine lückenlose Lieferkette sicherzustellen, falls die Bedingungen dafür in den kommenden Monaten erfüllt würden, habe ein Airbus-Sprecher gegenüber "Reuters" gesagt.Noch sei eine mögliche Erholung jedoch keine ausgemachte Sache. Die meisten Analysten würden sagen, es sei noch zu früh, um die Geschwindigkeit und Form der Flugbahn aus dem schlimmsten Abschwung heraus zu beurteilen. Die Nachfrage werde erst dann wieder steigen, wenn die aktuellen Lagerbestände abgebaut seien, habe etwa Analyst Sandy Morris von der Investmentbank Jefferies zu bedenken gegeben.Der Eigentümer von British Airways, IAG, habe erst gestern sogar vor einem sich noch verschärfenden Reiseeinbruch aufgrund der Pandemie gewarnt.Im DAX seien die Aktien von MTU Aero Engines mit einem Plus von gut vier Prozent nach oben gefolgt. In Paris und London seien Safran sowie Rolls-Royce um gut drei Prozent vorgerückt.Allgemein hätten sich am Freitag auch Luftfahrt-Aktien erholt, deren Kursentwicklung in der Coronakrise meist stark mit der Flugzeugindustrie korreliere. Für die Papiere der Lufthansa sei es um 2,4 Prozent hoch gegangen und für jene des Flughafenbetreibers Fraport um 3,2 Prozent. Etwas aufgehellt worden sei auch die Stimmung in der ganzen Reisebranche von aufgehobenen Reisewarnungen zum Beispiel für die kanarischen Inseln.Letztlich werde der Luftverkehr aber wohl erst zwischen 2023 und 2025 wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren.Aktien der Luftfahrt-Branche würden zu den am stärksten negativ von der Coronakrise betroffenen Unternehmen gehören. Kurzfristige Hoffnungsfunken würden auf einen ausgetrockneten Markt treffen, sodass die Kurse anspringen würden. Für eine nachhaltige Kurserholung bedürfe es jedoch mehr als Hoffnung. Erst ordentliche Geschäftszahlen würden den Aktien wieder längerfristig aufwärts helfen.