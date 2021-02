Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

91,79 EUR -2,32% (18.02.2021, 13:17)



Xetra-Aktienkurs Airbus-Aktie:

91,59 EUR -2,47% (18.02.2021, 13:03)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (18.02.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) und erhöht das Kursziel von 63 auf 110 Euro.Die Corona-Krise werde noch über mehrere Jahre ihre Bremswirkung entfalten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Airbus habe sich jedoch ganz gut mit der Situation arrangiert und dürfte ab dem laufenden Geschäftsjahr in der Lage sein, auch auf Basis des deutlich reduzierten Geschäftsvolumens Geld zu verdienen. Der Ausblick liege über den bisherigen Erwartungen der NORD LB und könne trotzdem als vorsichtig bezeichnet werden. Zudem sei Airbus im Zivilflugzeugbereich (insbesondere im Single-Aisle-Bereich) deutlich schlagkräftiger aufgestellt als der von gleich mehreren Krisen gelähmte US-Erzrivale Boeing. Es dürfte daher zu weiteren Marktanteilsgewinnen kommen. Auch wenn Stornierungen und Airline-Insolvenzen immer wieder für Störfeuer sorgen dürften, sollte der Krisentiefpunkt bereits durchschritten sein.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft die Airbus-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch bei einem von 63 auf 110 Euro angehobenen Kursziel. (Analyse vom 18.02.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Airbus SE: Keine vorhanden.