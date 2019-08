XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die EU habe Strafzölle auf indonesisches Palmöl verhängt. Der asiatische Inselstaat wehre sich und wolle auf Airbus-Orders verzichten. Stattdessen sollten Boeing-Maschinen gekauft werden. Doch der US-Flugzeugbauer habe bekanntlich Probleme und so könnte Airbus trotz aller Streitigkeiten weiterhin profitieren. Details zu den aktuellen Airbus-Baustellen folgen nun.Die Erfolgsgeschichte von Airbus dürfte trotz aller Schwierigkeiten mittelfristig weitergehen. In den vergangenen drei Jahren habe sich der Kurs der Aktie mehr als verdoppelt. Nach starken Geschäftszahlen sei es für die Airbus-Aktie bis zum Juli immer weiter aufwärts - bis auf ein Rekordhoch bei 133,86 Euro gegangen. "Der Aktionär" bleibe optimistisch. Die laufende Korrektur auf aktuell knapp 127 Euro könne zum Nachkauf der Airbus-Aktien genutzt werden. Ein Stoppkurs könne weiterhin bei 98 Euro belassen werden, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Airbus-Aktie: