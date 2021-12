Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flugzeugbauers Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Jahresziele von Airbus würden ins Wanken geraten. Wolle der Flugzeugbauer sein Jahresauslieferungsziel noch erreichen, müsse er im Dezember Gas geben. Im November seien lediglich 58 Maschinen in Kundenhand übergegangen, habe Airbus am Dienstag-Abend mitgeteilt. Die Airbus-Aktie reagiere darauf jedoch ziemlich unbeeindruckt.Airbus habe im Sommer angekündigt, in diesem Jahr 600 Jets an die Besteller ausliefern zu wollen. In den ersten elf Monaten seien nun 518 Maschinen ausgeliefert worden. Im letzten Monat müssten also noch 82 Flugzeuge hinzukommen.Üblicherweise lege der Konzern im Dezember einen Schlussspurt hin. Ob das angesichts von neuen Corona-Auflagen auch in diesem Jahr klappe, sei aber fraglich.Derweil habe der Flugzeugbauer im November 318 Bestellungen eingesammelt. Vor allem auf der Luftfahrtmesse in Dubai seien viele Aufträge dazugekommen. Allerdings habe Airbus zuletzt auch 75 Stornierungen verzeichnet.Mit der jüngsten "Omikron-Korrektur" sei die Airbus-Aktie unter ihre 200-Tage-Linie gerutscht. Das Chartbild habe sich dadurch verschlechtert. Doch mittel- bis längerfristig bleibe der Flugzeugbauer aussichtsreich.Engagierte Anleger bleiben dabei, beachten jedoch die Stopp-Loss-Marke bei 95 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Airbus-Aktie. (Analyse vom 08.12.2021)(Mit Material von dpa-AFX)