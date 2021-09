Tradegate-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,40 EUR +2,48% (27.09.2021, 13:44)



XETRA-Aktienkurs Airbus-Aktie:

118,52 EUR +2,70% (27.09.2021, 13:36)



ISIN Airbus-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus-Aktie:

AIR



NASDAQ OTC-Symbol Airbus-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS) ist ein europäischer Konzern, der aus der Fusion der deutschen DaimlerChrysler Aerospace AG, der französischen Aerospatiale Matra und der spanischen CASA entstanden ist. Die Airbus Group gilt als Europas größtes Luft- und Raumfahrtunternehmen sowie als einer der größten Rüstungskonzerne weltweit. Das Unternehmen ist in der zivilen Luftfahrt, im Bereich der Verteidigungstechnologie, beim Bau von Hubschraubern, in der Raumfahrt, bei der Konstruktion und Fertigung von Transport- und Kampfflugzeugen sowie den dazugehörigen Dienstleistungen tätig. Zur Airbus Group gehören unter anderem der zivile Flugzeugbauer Airbus, der Hubschrauber-Hersteller Eurocopter und das Raumfahrtunternehmen Astrium. (27.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Gleich mehrere positive Meldungen würden zum Wochenstart dafür sorgen, dass sich die Airbus-Aktie mit einem ordentlichen Kursaufschlag unter die besten DAX-Werte mische. So habe Indien einen Vertrag über den Kauf von Airbus-C295-Flugzeugen zur Erneuerung seiner heimischen Luftwaffe abgeschlossen. Das Besondere: Ein Großteil der Transportflugzeuge werde zum ersten Mal komplett in Indien gefertigt.Airbus winke zudem eine Bestellung aus den USA. Delta Air Lines spreche derzeit mit Airbus und Leasingfirmen über neue und gebrauchte A350 und zusätzliche A220, habe der Chef der US-Fluggesellschaft, Ed Bastian, laut Aviation Weekly kürzlich in einem Webcast für Delta-Piloten gesagt. Parallel spreche Delta Air Lines allerdings auch mit Airbus-Konkurrenten Boeing über die 737 Max. Nach Medieninformationen habe Delta Air Lines zuletzt über 40 Maschinen des lange in Ungnade verfallenen Typs verhandelt, aber noch nicht bestellt.Die Airbus-Aktie ziehe am Montag jedenfalls zeitweise um 3% an auf 118,86 Euro. Das sei das höchste Niveau seit Ende Juli, als die Airbus-Aktie - damals noch im MDAX - erstmals seit Februar 2020 die 120-Euro-Marke getestet habe. Sollte der Airbus-Aktie demnächst der Sprung über die Widerstandszone um 120 Euro hinaus gelingen, dürfte charttechnisch betrachtet der Weg frei sein Richtung 140 Euro. Das sei das Ziel, das "Aktionärs" derzeit für die Aktie des Flugzeugbauers ausgegeben habe, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus-Aktie: