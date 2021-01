Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Airbus SE:



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (ehemals EADS bzw. Airbus Group) ist in den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung tätig. Der Konzern (Auslieferungen im Jahr 2017: 718 Stück) ist bei Verkehrsflugzeugen neben Boeing (763 Stück) Weltmarktführer. Zudem ist Airbus europäischer Marktführer in den Bereichen Tank-, Kampf- und Transportflugzeuge sowie Raumfahrt. Ferner lieferte das Unternehmen im Jahr 2017 409 Helikopter aus. (06.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Airbus bestätige seine Pläne zum Wasserstoffflugzeug und habe weiterhin einen Wasserstoffhubschrauber im Blick. Dem MDAX-Titel könne dies aufgrund der noch immer im Fokus stehenden Coronakrise aber nicht helfen."Ziel ist, grünes Fliegen umzusetzen. Und da versprechen wir uns vom Wasserstoff eine Menge", habe der Deutschlandchef der Airbus Zivilflugzeugsparte, André Walter, der dpa bestätigt. Entsprechend habe Airbus im Sommer trotz Corona-Krise seine drei möglichen Forschungsplattformen für ein Wasserstoffflugzeug vorgestellt.Airbus bleibe damit bei seinem Plan, spätestens 2035 ein Wasserstoffflugzeug auf den Markt zu bringen. Ebenfalls ganz oben auf der Entwicklungsliste stünden hybride laut dem Deutschlandchef Flugzeuge, also Maschinen mit Wasserstoff- und Elektroantrieb.Die EU-Kommission hilft mit ihrer Wasserstoffstrategie mit - und auch die Mitgliedsstaaten lassen Fördermittel springen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die Bundesregierung liefere neun Milliarden Euro und Frankreich pumpe sieben Milliarden Euro in die Förderung von Wasserstoff als Energieträger. Doch alleine, um das Wasserstoff-Flugzeug von Airbus zu entwickeln, dürften Investitionen im zweistelligen Milliardenbereich nötig sein.Airbus stehe mit der Entwicklung des Wasserstoffflugzeugs noch am Anfang - habe aber mit seiner Ankündigung schon ordentlich Wellen am Markt geschlagen.Während bei der Airbus-Aktie mittelfristig die Corona-Krise ein Hindernis für steigende Kurse bleibe (insbesondere im Hinblick auf ansteckendere Virusvarianten), habe die AKTIONÄR-Empfehlung ElringKlinger kräftig zugelegt. Denn der Autozulieferer gibt seine Wasserstoff-Technologie frei, erhält dafür 2020 eine Kompensation im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich und darf künftig an Airbus liefern, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.01.2021)(Mit Material von dpaAFX)