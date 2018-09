Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Die Deutsche Lufthansa benötige mehr Flieger. Da jedoch Airbus wegen der Probleme des Triebwerksherstellers Pratt & Whitney wohl nicht schnell genug die georderten Maschinen der Neo-Familie liefern könne, passe die Lufthansa nun ihre kurzfristigen Pläne etwas an und bestelle nun drei weitere A320 der älteren Version. Bereits im Mai habe die Kranich-Airline beschlossen, bis zu sechs A320 Ceo (Current Engine Option) zu ordern. In Zukunft wolle die Lufthansa allerdings verstärkt auf die A320-Neo-Familie setzen. So habe die Fluggesellschaft bereits 77 A320 Neo und 45 A321 Neo bestellt.Anleger, die bei Airbus engagiert seien, könnten die Aktien in ihren Depots liegen lassen. Der Stoppkurs sollte bei 83,50 Euro platziert werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.09.2018)