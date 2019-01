XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

88,07 EUR -1,89% (10.01.2019, 12:54)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

88,16 EUR -2,26% (10.01.2019, 13:10)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (10.01.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF), senkt aber sein Kursziel.Boeing habe im Geschäftsjahr 2018 bei zivilen Verkehrsflugzeugen besser als Airbus (Auslieferungen: 806 vs. 800 Stück; Nettobestellungen: 893 vs. 747 Stück) abgeschnitten. Ferner sei dabei zu berücksichtigen, dass bei Airbus der A220 (vormals Bombardier C-Serie) bereits enthalten sei. Jedoch weise Airbus weiterhin den deutlich höheren Auftragsbestand (per 31.12.2018: 7.577 (ohne A220: 7.097) Stück) als Boeing (5.873 Stück) auf. Airbus habe das Ende Oktober modifizierte Auslieferungsziel für 2018 (inkl. A220 (zuvor: exkl. A220)) von 800 Flugzeugen durch einen starken Schlussspurt knapp erreicht. Der Auftragsbestand habe eine Reichweite von über neun Jahren.Der Flugzeugbauer werde in den nächsten Jahren von einem weiteren Hochfahren der Produktion (A320-Familie; Fixkostendegression) sowie Lernkurveneffekten profitieren können, was sich in einem deutlichen Gewinnwachstum niederschlagen sollte. Beim Markt für zivile Passagier- und Transportflugzeuge handle es sich um einen nachhaltigen Wachstumsmarkt, wovon Airbus wegen der Marktstruktur profitieren sollte. Es bestünden weiterhin Risiken (u.a. Brexit, Korruptionsvorwürfe, Rechtsstreitigkeiten), die weitere (Sonder-)Belastungen nach sich ziehen könnten.Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Airbus-Aktie bei einem neuen Kursziel von 108,00 (alt: 115,00) Euro weiterhin "kaufen", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 10.01.2019)Börsenplätze Airbus Group-Aktie: