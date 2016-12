XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (22.12.2016/ac/a/d)







Hannover - Airbus Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Industrie-Sektor die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) zu halten.Der Maschinen- und Anlagenbau stehe in Deutschland umsatzbezogen für den zweitgrößten Industriezweig, vor der Chemie (ohne Mineralölverarbeitung) und übertroffen nur vom Automobilbau. Gemäß Zentralverband hätten deutsche Elektrotechnik- und Elektronikunternehmen mit Umsätzen von EUR 178,2 Mrd. Platz vier unter den Industriebranchen eingenommen. Die Luft- und Raumfahrtindustrie sei auf EUR 34,7 Mrd. Umsatz und gekommen. In der globalen Betrachtung würden die Öl- und Gasindustrien die wichtigste Abnehmergruppe für Investitionsgüter bilden. Auf Investitionsgüter in den USA entfalle wertmäßig rund ein Drittel der weltweiten Ausrüstungsnachfrage. Dies entspreche ungefähr dem Anteil des asiatisch-pazifischen Raums, inkl. Japan/Südkorea. West-/Zentraleuropa stünden für ein Viertel der globalen Produktionsgüternachfrage.Die globale Konjunktur lasse Unterstützung der Ausrüstungsnachfrage vermissen. Solange aus Asien keine konjunkturelle Aufhellung vermeldet werde, bleibe das Umfeld global ausgerichteter Industrieunternehmen herausfordernd. Selektiv würden sich für Einzeltitel Chancen ergeben, das Sektorurteil verbleibe bei "neutral".