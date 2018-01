XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

88,09 EUR +1,33% (10.01.2018, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

88,12 EUR +1,44% (10.01.2018, 14:39)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (10.01.2018/ac/a/d)



Das Unternehmen stehe kurz vor dem Abschluss eines Milliardenauftrags aus China. Die Bestellung solle 184 Mittelstreckenjets des Typs A320 umfassen. Zudem gebe es Neuigkeiten für den vor dem Aus bedrohten Riesenvogel A380. Airbus versuche, sein einstiges Prestigeprojekt A380 durch eine industrielle Partnerschaft zu retten. China könnte durch die Einrichtung eines so genannten Ausrüstungszentrums für Airbus-Flieger unmittelbar an den Bestellungen profitieren.Im ewigen Zweikampf der Rivalen Airbus und Boeing gehe der diesjährige erste Platz klar an das US-Unternehmen. Boeing habe eigenen Angaben zufolge 763 Flugzeuge im letzten Jahr ausgeliefert und so zum sechsten Mal in Folge den europäischen Konkurrenten geschlagen sowie einen neuen Rekord aufgestellt. Das MDAX-Unternehmen habe nach Einschätzungen nur 702 Flugzeuge ausliefern können, was aber trotz vorangegangener Schwierigkeiten mit Triebwerkhersteller Pratt & Whitney eine beachtliche Leistung sei.Auch wenn 2017 die Krone der größten Flugzeugbauer an Boeing gegangen sei, sollten engagierte Anleger beider Flugzeugbauer dabei bleiben. Der weltweit wachsende Flugverkehr sowie volle Auftragsbücher könnten beider Unternehmen in Zukunft weitere Aufwärtsbewegungen liefern.