XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,90 EUR +10,37% (15.02.2018, 13:04)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,98 EUR +9,58% (15.02.2018, 13:19)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (15.02.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) unter die Lupe.Der Konzern habe trotz Belastungen von 1,3 Mrd. Euro durch die Probleme beim Militärtransporter A400M im abgelaufenen Jahr den Nettogewinn auf 2,9 Mrd. Euro fast verdreifacht - im Vorjahr hätten die Sonderbelastungen jedoch noch höher gelegen. Für die Anteilseigner zahle sich die positive Geschäftsentwicklung aus.Die Dividende werde von 1,35 auf 1,50 Euro erhöht. Ebenfalls erfreulich für die Aktionäre: Konzernchef Tom Enders habe angekündigt, 2018 800 Flugzeuge ausliefern zu wollen (Vorjahr: 718). Ferner solle das bereinigte EBIT - nach dem Zuwachs von 8% auf 4,25 Mrd. Euro im vergangenen Jahr - 2018 um satte 20% gesteigert werden.Der Luftfahrtsektor wachse und wachse, was natürlich Airbus voll in die Karten spiele. Die Auftragsbücher seien schon jetzt über Jahre hinweg voll, das Chartbild sei weiterhin bullish. Das Wertpapier bleibe deswegen weiterhin attraktiv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Airbus Group-Aktie: