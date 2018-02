Börsenplätze Airbus Group-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,97 EUR +10,46% (15.02.2018, 13:26)



Tradegate-Aktienkurs Airbus Group-Aktie:

92,92 EUR +9,51% (15.02.2018, 13:38)



ISIN Airbus Group-Aktie:

NL0000235190



WKN Airbus Group-Aktie:

938914



Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

AIR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Airbus Group-Aktie:

EADSF



Kurzprofil Airbus Group SE:



Die Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie den dazugehörigen Dienstleistungen. Der Umsatz betrug EUR 64,5 Mrd. im Jahr 2015, die Anzahl der Mitarbeiter rund 136.600. Zum Konzern gehören die Divisionen Airbus, Airbus Defence and Space sowie Airbus Helicopters. (15.02.2018/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Airbus Group-Aktie: Dreistellige Kurse sind nur eine Frage der Zeit - Kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zu Kauf der Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns Airbus Group SE (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF).Die Zahlen der Airbus Group SE hätten positiv überrascht, so der Aktienprofi. Airbus habe die selbst gesteckten Ziele erreicht und die Ziele der Analysten übertroffen. Vor diesem Hintergrund habe Airbus die Dividende angehoben. Das einzige Problem sei das Militärflugzeug - 1,3 Mrd. Rückstellungen hätten gebildet werden müssen. Wahrscheinlich werde es auch in diesem Jahr nicht ganz so rund laufen. Das mache Airbus aber mit den Zivil-Maschinen wett. Alles in allem laufe es bei der Airbus Group SE extrem gut und es sehe danach aus, als ob sich dieser Trend auch im nächsten Jahr fortsetzen sollte.Die Airbus Group-Aktie notiere kräftig im Plus - fast wieder auf Allzeithoch. Der Börsenexperte verweise darauf, dass sich die Airbus Group-Aktie innerhalb von neun Jahren fast verneunfacht habe.Man kann die Airbus Group-Aktie jetzt noch kaufen und dann liegen lassen - dreistellige Kurse sind hier nur eine Frage der Zeit, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link